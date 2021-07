Hay muchos en el gabinete que pueden sustituirme: AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró que se acabó el tiempo en que el Presidente de la República elegía a su sucesor en el cargo, sostuvo que se acabó el tiempo del “tapado”, aquèl personaje que era el elegido pero permanecía oculto para evitar pleitos internos entre los aspirantes.

En su conferencia de prensa de este lunes, fue cuestionado sobre la sucesión presidencial, reiterò que hay muchos “gallos” entre sus cercanos colaboradores que podrìan sucederlo en la Presidencia de la República .

De hecho, señaló los nombres de algunos de los integrantes de su gabinete, mujeres y hombres pero, otra vez, no mencionó al senador de Morena Ricardo Monreal quien ha pedido que no se le descarte.

“¿Quienes pueden sustituirme?, bueno, primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir. Ahora, en el flanco progresista, liberal hay muchísimos, como Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle, muchísimos, afortunadamente hay relevo generacional”.

López Obrador insistió que el Presidente ya no elige a su sucesor como ocurría antes, eso ya no es así.

Al Presidente le preguntaron también sobre la denuncia que harán ante la OEA, los partidos de la coalición Va por México, ( PRI, PAN y PRD), por la violencia de Estado ejercida en las pasadas elecciones, respondió que esa amenaza es un simple acto propagandístico.

Es más, consideró muy cínico que la oposición presente una queja por ese motivo, pues los gobiernos de estos partidos fueron los causantes de la violencia que hoy sufrimos en México. Además, los comicios se desarrollaron pacíficamente.

“Pues yo veo que es propaganda, porque no hay elementos, el día de la elección se instalaron más de 165 mil casillas en todo el país, solamente no se instalaron 30 en ciertos lugares de 7 municipios. Cuando hablan de que domina el narco y que no haya gobernabilidad, se me hace muy cínico o de caraduras el ir a hacer una denuncia ante un organismo internacional, en esta caso la OEA, cuando ellos fueron los causantes de la crisis en México”.

Dijo que ahora resulta que le quieren echar la culpa a su gobierno de la actividad criminal de los cárteles, cuando esas organizaciones delictivas no se crearon en su administración sino en las anteriores que gobernaron el PAN y el PRI.

Sobre el incendio marítimo en la Sonda de Campeche, el Presidente dijo que se investiga la causa del accidente, y descartó que hubiera sido un acto intencional.

“Los primeros reportes que tenemos tienen que ver con una fuga de gas nitrógeno en un gasoducto que con lluvia, tormentas y descargas eléctricas explotó, afortunadamente no hubo pérdidas de vidas humanas, se controló relativamente pronto y ya se inició la investigación. Tanto Pemex como la Semarnat están empezando hacer un avalúo sobre los daños, fue un accidente, descartamos que se haya tratado de algo intencionado”.

López Obrador, dijo que se puso en marcha un plan anticontaminante que incluye una reducción de la extracciòn petrolera para no contribuir al calentamiento global