Promete AMLO justicia para el pueblo Yaqui y para Cananea

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se tiene una deuda histórica con los habitantes Cananea, Sonora y con los pueblos Yaquis y aseguró que su gobierno ofrece atender los conflictos laborales añejos, para llegar a un acuerdo entre trabajadores y patrones, principalmente en el sector minero.

Al concluir su gira de tres días por el estado de Sonora donde estuvo acompañado por casi todo su gabinete, desde el municipio de Cananea, el mandatario mexicano señaló también que “se han confrontado por mucho tiempo, pero vamos a intentarlo, vamos a buscar que se llegue a un acuerdo general en lo laboral”.

“Lo primero es atender los conflictos laborales, y eso ofrecemos el ayudar en las diferencias que tienen las partes, para llegar mediante el diálogo a un acuerdo entre todos, es como una utopía, porque se han confrontado por mucho tiempo, pero vamos a intentarlo, vamos a buscar que se llegue a un acuerdo general en lo laboral”, prometió el Primer Mandatario.

Para ello, agregó el Presidente López Obrador “invitamos también a la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, para que nos ayude con todos los pendientes que hay, todos los juicios que están pendientes, que se revisen y que se les dé la razón a quien la tenga, sin influyentismos eso es lo que ofrecemos”, subrayó.

El jefe del Ejecutivo Federal recordó que el Estado mexicano tiene una deuda histórica con Cananea, pues ahí fue donde inició la Revolución Mexicana, el primer movimiento obrero del siglo XX.

“Tenemos una deuda histórica con Cananea, y no podríamos darle la espalada a este pueblo, porque sería darle la espalda a la historia, a quienes en otros tiempos han luchado por la justicia por la igualdad por la libertad y nos heredaron un país mejor que el que ellos vivieron , Cananea es parte de un proceso revolucionario es un movimiento obrero precursor , iniciador de la Revolución Mexicana”, sentenció.

Los tecnócratas, los académicos que se formaron para justificar el llamado modelo neoliberal recomendaban el fin de la historia, querían quitarnos hasta el derecho a la memoria, que ya no pensáramos en el pasado, que eso era anacrónico que había que pensar hacia adelante, pero el que no sabe de donde viene, difícilmente va a saber a donde va”, recordó el Presidente López Obrador.

Recordó también el episodio histórico de la huelga de Cananea en 1906, y dijo que es importante no “olvidar la historia”.“Por eso es importante estar aquí y no olvidar esa historia, y no solo es el discurso o la teoría, sino qué vamos a hacer ahora, qué nos corresponde a nosotros hacer ahora para revindicar esa gesta histórica; nosotros que venimos de un movimiento popular, que fuimos electos por el pueblo no por grupos de intereses creados, nosotros que llegamos enfrentando a la política neoliberal, que en esencia como le llamamos, es neoporfirismo lo que se impuso en México en los últimos 36 años, hasta antes de nuestro gobierno, porque es una calca.

En aquel entonces, señaló, se entregaron las tierras, se entregó el agua, se entregó el petróleo, se entregaron las minas, se entregaron los ferrocarriles , exactamente lo mismo que se hizo de 1983 hasta finales del 2018, que el pueblo dijo basta”, dijo.López Obrador también se comprometió a mejorar el sistema de Salud, incluyendo para los que no tienen seguridad social.

“También el compromiso de que se tenga atención medica... Quiero que pronto y estoy pensando en tres meses que ya regresemos, que este funcionando a toda su capacidad y con toda su eficiencia el sistema de salud aquí en Cananea, ese es el compromiso”.

Adelantó que en septiembre presentarán también la ampliación de los programas de Bienestar y anunció que se echará a andar un programa de desarrollo urbano para solucionar el desabasto de agua, la creación de espacios deportivos y mejoramiento de calles.“También vamos a echar a andar un programa de desarrollo urbano para Cananea, esto es resolver el problema del abasto de agua potable, mejorar las calles, mejorar los espacios deportivos crear nuevas unidades deportivas y esto es responsabilidad de Román Meyer”, indicó.

Por último el López Obrador recordó el poema del escritor paisano suyo Carlos Pellicer “Discurso a Cananea”: “Bellísimo, porque habla de aquí nacieron los primero sentimientos de justicia para que México se liberara de la dictadura”, concluyó el Presidente de México.