Defiende AMLO temas de informe “3er año del triunfo histórico democrático"

Al afirmar que esta administración no es como las otras, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió algunos de los datos presentados en el informe “3er año del triunfo histórico democrático.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional respondió a los señalamientos que en la actualidad existen más de 20 agrupaciones delictivas y no sólo las cuatro mencionadas en su décimo mensaje, sin embargo el Primer Mandatario aclaró que en este gobierno no se crearon más y por el contrario, los existentes fueron heredados por los gobiernos que mantenían complicidad con el crimen organizado.

“Lo que yo dije ayer y seguramente les dolió, van a tener que ponerse Vitacilina, es que el tiempo que llevamos no se han creado nuevos cárteles, que nosotros heredamos estos cárteles, estos grupos, el cártel de Sinaloa pues no surgió hace dos años y medio, el Jalisco Nueva Generación tampoco, y así otros, porque nuestros adversarios que son con nosotros muy exigentes eran muy serviles y muy afanocitos con los otros gobiernos y nunca se hablaba de estos temas”.

Indicó que la presencia de estos cárteles ocurre sobre todos en los estados con más violencia, como Zacatecas y Sonora donde este viernes estará de gira, aunque con sus excepciones, como Sinaloa, sin embargo enfatizó que su gobierno hace un esfuerzo para enfrentar la herencia de violencia sin más violencia y atendiendo las causas y a grupos que no eran considerados como los jóvenes.

Por otra parte, López Obrador explicó cómo la Secretaría de Gobernación, realizó la encuesta que presentó en el Patrio de Honor de Palacio Nacional.

“Es una encuesta que se hace en la Secretaría de Gobernación con técnicos nuestros de Presidencia, especialistas, es una encuesta telefónica, nacional, creo que se aplicaron mil 500, mil 600, cuestionarios, aun cuando se hacen muchas más llamadas, estadísticamente es buena la proyección”.

El Jefe del Ejecutivo Federal negó que se tratara de un ejercicio patito, después de que en su mensaje mencionara que la población lo calificó con 6.7 de aceptación que el 72.4 por ciento de los encuestados se dijeron a favor de que se mantenga al frente del gobierno federal.

“Siempre va a haber la duda nada más que no sobra aclarar que nosotros no somos iguales, a los que cucharean las encuestas porque hay quienes hacen encuestas a la medida del cliente, por encargo, esto es distinto, yo no podría dar a conocer una encuesta patito, sería inmoral y lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad, entonces ahí está la encuesta”.

Y para demostrarlo dijo, que hará transparente a través de la vocería de Presidencia ya que comentó que hubo preguntas que no mencionó el pasado 1 de julio.