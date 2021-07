Posponen diputados dictaminar desafuero de Mauricio Toledo y Saúl Huerta

Por falta de quorum, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, pospuso la reunión programada para este miércoles a las 5 de la tarde en la que se tenía previsto aprobar el desafuero de los diputados: Mauricio Toledo del PT acusado de enriquecimiento Ilícito, y de Morena, Saúl Huerta, presunto responsable de acoso, abuso y violación sexual equiparada.

El presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez Álvarez, informó que no asistieron a dicha reunión los 4 integrantes de este grupo de trabajo, sino solo dos de ellos y se requiere de al menos 3 para sesionar.

En entrevista telefónica, el morenista explicó que los ausentes fueron la diputada del PRI, Claudia Pastor, quien avisó que no podía estar presente y del PT, Mary Carmen Bernal, quien de plano ni se comunicó para justificar su inasistencia.

“No hubo quórum, no se suspendió. Estuvo Morena, faltó el PRI y faltó el PT. No hubo argumento alguno, y no voy hacer apreciaciones de valor en este momento, tal vez en algún otro momento, pero voy a volver a convocar”.

El diputado Pablo Gómez, no fijó fecha para una nueva reunión, pero dijo que en breve convocará para dictaminar el desafuero de Mauricio Toledo y Saúl Huerta.