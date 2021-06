Evaluará el Gobierno Federal los efectos en materia de seguridad y salud, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que este lunes anuló la prohibición de la marihuana con fines recreativos.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, comentó que en calidad de Jefe el Ejecutivo Federal, podría ser a través de una iniciativa de ley hacer la modificación necesaria, ello a pesar que dijo, se respetara la decisión de los ministros.

“Implica respetar la decisión que tomó el poder judicial en este caso la Suprema Corte de Justicia pero al mismo tiempo significa recoger los sentimientos de la gente, los puntos de vista de todos y ver cómo se va desenvolviendo esta medida, cómo se va aplicando esta medida, qué efectos va a tener en la práctica, si vemos que en lugar de ayudar perjudica plantearíamos nosotros un cambio, enviaría yo una iniciativa de ley”.

E incluso aseguró que así como la sociedad está dividida sobre este tema, lo mismo ocurrió en el gabinete de seguridad donde el asunto había sido analizado con anterioridad y decidieron esperar a la decisión del poder judicial.

“Como ya encontramos este proceso avanzado, hicimos un ejercicio para ver si logramos un consenso. No fue posible lograr este consenso al interior del gobierno, entonces se optó por esperar el resultado de la Suprema Corte, la resolución de la Suprema Corte, lo que decidieron el día de ayer. Entonces, desde luego que vamos a respetar lo que ha decidido el Poder Judicial y vamos a evaluar, vamos a ver qué efectos tiene. Si vemos que no ayuda, que no es bueno para el país, que no es bueno para enfrentar el grave problema de la drogadicción, que no es bueno para detener la violencia, pues entonces actuaríamos. Si, como algunos sostienen, es algo que no perjudica y que sí puede evitar que haya violencia, porque ese es el otro punto de vista, pues vamos a ver el resultado en la práctica, tenemos tiempo”.

Aclaró que en el gobierno no hay ningún interés económico al respecto, a pesar que empresarios extranjeros han manifestado que México tiene un gran potencial para la producción de cannabis.

“Hay muchos que están pensando en el negocio, incluso que plantean que con esto se van a obtener impuestos y que se va a fortalecer la hacienda pública, esto me molesta porque no se puede traficar con la salud del pueblo, peor aún, no se puede, no se debe traficar con la vida de los seres humanos”.

El primer mandatario insistió que es necesario esperar el avance de la resolución de los jueces para determinar si es algo positivo o no para el país.