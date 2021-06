Avanza la compra de medicamentos oncológicos; de 25 se tienen 21: AMLO

Señalando a los medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente dio un merito al abasto total de medicamentos para tratar el cáncer, sobre todo para los menores de edad.

Después que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicara que “la idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos se ve cada vez más posicionado como parte de una campaña, más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando una ola de simpatía en la ciudadanía mexicana ya con una visión casi golpista, el primer mandatario evitó hacer referencia al respecto y se limitó a asegurar que ya se está por adquirir el total de los 25 tipos de tratamientos.

“Cuando decidimos que se iba a acabar la corrupción en la compra de medicinas, así como decidimos acabar con el huachicol, pues se lanzaron en contra nuestra y no han parado, pero tampoco nosotros nos hemos detenido, y ya estamos a punto de lograrlo… y de estos 25 que hablas cuando menos ya se tienen adquiridos 21, hasta ayer nos faltaban cuatro, dos los van a hacer de manera especial por nosotros, en Japón y todos los días estamos viendo esto y están llegando”.

Destacando que en administraciones anteriores la compra de medicamentos era un jugoso negocio, comentó que será la próxima semana cuando se brinde un informe detallado sobre la compra que se realiza a través de un mecanismo especial a través de la Organización de Naciones Unidas.

“Pero antes yo no sé cómo le hacían, porque no había abasto o, como se demostró, en algunos casos adulteraban los medicamentos o agua destilada, sí. Entonces, tienen los padres de los niños todo el derecho a exigir, a demandar, a manifestarse, pero aprovecho para decirles que no descansamos porque queremos que tengan sus medicamentos y que ya muy pronto lo vamos a lograr, aunque no les guste a los empresarios corruptos, políticos corruptos, dueños de medios de comunicación, que también estaban metidos en el enjuague, en el negocio de la venta de los medicamentos.

INTERLOCUTOR: ¿Cuándo, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo creo que la semana próxima ya vamos a poder tener un informe general de todo”.

Y es que reiteró había un monopolio que controlaba al gobierno la compra de medicamentos.

Este martes López Obrador puso en duda la intención de los medios de comunicación, al mantener el tema sobre la mesa e incluso se fue así contra W Radio.

“Pero en ese entonces ni la W ni otros medios decían nada, qué va a decir la W si los dueños son del grupo que hace el periódico El País, es una editorial española, dedicada a proteger a las empresas españolas que eran las que dominaban en México, fue como la segunda conquista… qué puedo esperar de la W, qué puedo esperar del país, con todo respeto, no es contigo pues, estamos hablando de los machuchones, de los de arriba”.

Tras las críticas por lo dicho en el programa transmitido el pasado domingo, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, se defendió y aunque dijo que los padres de familia tendrán la solidaridad del gobierno federal, criticó que sus palabras hayan sido utilizado por los grupos de interés.

“Los padres o madres o familiares de los niños con cáncer, tienen una legítima razón para tener esas preocupaciones, es absolutamente legítima, tenemos un sentimiento de solidaridad, de empatía con esos padres y madres de familia… punto y a parte y muy diferente es lo que denuncié y sostengo, tristemente el dolor humano es explotado por grupos de interés económico, empresarial y político que quieren lucrar con el dolor humano, los grupos de interés a los que me hice referencia en el programa están queriendo abusar de ese dolor, de esa vulnerabilidad de padres y madres de familia para llevarlo a sus propias causas políticas y mezquinas”.

Sin embargo, no dio a conocer más detalles de cuáles son los medicamentos que hacen falta o los motivos de la tardanza.