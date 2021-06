Pese a restricciones económicas sí habrá consulta popular: Lorenzo Córdova

La consulta popular del próximo primero de agosto va a ser todo un éxito porque la organizará el INE y pese a las restricciones económicas para colocar mas de cien mil casillas, se instalarán 57 mil, y contarán con las boletas suficientes para que todos los que acudan a votar lo haga sin ningún problema, así lo aseguró el presidente del INE, Lorenzo Córdova.

En conferencia de prensa en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde acudió a entregar el primer paquete de constancias a los 300 legisladores que ganaron en los pasados comicios por mayoría relativa, el consejero electoral recordó que se tenía planeado colocar 104 mil casillas en todo el país, pero como no se les autorizaron cerca de 900 millones de pesos ahora solo se instalaran casi la mitad de las mesas de votación, proceso que tendrá un costo de 500 millones de pesos.

“Miren la consulta popular se va a llevara a cabo, va a ser el mejor ejercicio de participación ciudadana que hemos tenido en la historia, porque lo organiza el INE. Hubiéramos querido instalara más mesas de votación, por eso en su momento señalamos a la Presidencia y a la Cámara de Diputados, la necesidad de contar con recursos necesarios, originalmente queríamos instalara 104 mil pero dado que no se nos proveyeron los recursos pues tuvimos que racionalizarlo todo. El INE va a poder cumplirle a la sociedad mexicana pero lamentablemente no vamos a poder instalar no más de 57 mil casillas”

Córdova Vianello, dijo que tras una serie de ahorros y prácticas de austeridad al interior del INE se logró contar con recursos para realizar la consulta para e enjuiciar a los expresidentes, pero lo que no se pudo fue desplegar una amplia difusión, porque los propios legisladores aprobaron que se convoque a dicha consulta hasta el 15 de julio no antes, como se desearía.

“Estamos haciendo un ejercicio que contar con todas las garantías que ofrece el INE, pero no podemos desplegar todo el aparato de difusión porque los diputados y senadores fijaron como fecha el 15 de julio. La consulta debe ser una fiesta democrática, es la primera vez que vamos a tener una consulta en serio ene este país. Y ojalá la consulta no sea vista por algunos actores políticos como un pretexto para deslegitimar al INE, las mesas receptoras de la opinión como las hemos denominado van a tener hasta 2 mil boletas, por eso todos los ciudadanos van a poder participar, si hay 93 millones que quieran participar todos van a poder votar”.

El presidente del INE fue cuestionado si es necesaria una nueva reforma electoral, respondió que no y que en todo caso no debería responder a caprichos de nadie, ni que se apruebe por mayoritario, sino por un amplio consenso para que no sea regresiva.

“Quiero ser muy claro, no hay necesidad de una reforma electoral hoy, eh, tuvimos unas elecciones extraordinarias este 6 de junio pasado y esto demuestra la robustez del sistema electoral y con estas reglas se pueden realizar los comicios del 2024 sin ningún problema, ya no me van a tocar a mi, pues yo termino mi mandato el 3 de abril del 2023. Ojalá si hay reforma electoral pues que sea para mejorar lo que tenemos, pues hay quien anda diciendo que hay que regresar la organización de las elecciones a la Secretaría de Gobernación, pues de ahí venimos”.

El consejero presidente del INE, acudió personalmente al recinto parlamentario de San Lázaro para entregar a la Secretaria General de la Cámara, Graciela Báez, el primer paquete de las constancias de los 300 legisladores que obtuvieron el triunfo en los pasados comicios por la vía de mayoría relativa.

Destacó en que fue una elección exitosa, pese a la pandemia, la violencia y la descalificación sistemática a la autoridad electoral.

Lorenzo Córdova subrayó que la Sexagésima Quinta Legislatura será paritaria, plural y con diputados reelectos por primera vez. Recordó que el proceso electoral aun no terminado, pues hay que esperar a que el Tribunal Electoral resuelva todas las impugnaciones que se presentaron para que se determine cómo quedará la conformación de la siguiente legislatura.

No obstante, señaló que fueron, al menos, 135 diputados federales de distintos partidos políticos, los que lograron la reelección legislativa.