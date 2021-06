Manifiesta AMLO desconfianza en grupos de autodefensas

Pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la población que mantenga confianza en el gobierno federal para mantener la seguridad y evite conformar grupos de los llamados autodefensas.

Tras darse a conocer en un medio de circulación nacional que aguacateros de Michoacán decidieron armarse para enfrentar al crimen organizado, el Primer Mandatario negó tener información al respecto y confió que sea algo que ya atiendan las autoridades estatales, sin embargo insistió su desacuerdo en la creación de dichas agrupaciones.

“No deben de existir autodefensas, porque la responsabilidad de la seguridad corresponde al estado. No soy partidario de que la gente se arme y forme grupos para enfrentar a la delincuencia, porque eso no da resultados”.

Y es que enfatizó que muchas veces en esas agrupaciones se filtran grupos delincuenciales e incluso dijo tener desconfianza en este tipo de decisiones.

“Y hasta me da desconfianza cuando surgen grupos así, en aparentemente, es porque no tienen seguridad, claro que hay una situación, todos sabemos la inseguridad y la violencia que tenemos que seguir combatiendo pero suele pasar que se usa esa situación para proteger o encubrir a delincuentes”.

E insistió en el llamado a confiar en el trabajo del Gobierno Federal.

“Confíen en la autoridad que ya no es la autoridad de antes porque anteriormente no había fronteras, no se sabía dónde terminaba la delincuencia organizada y dónde iniciaba la delincuencia de cuello blanco o para decirlo con más claridad, era lo mismo, había contubernio y si me dicen que quieren pruebas ahí está el caso de García Luna, entonces eso ya no, hay una frontera bien definida entre autoridad y delincuencia”.

Y para ello mencionó que se trabaja con las instancias necesarias como la propia Guardia Nacional porque recordó que los grupos de guardias blancas, paramilitares o las autodefensas, fueron ya implementadas en países como Colombia y se quiso regular en México sin embargo enfatizó, sólo lleva a proteger a delincuentes.