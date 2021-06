Detectan primer caso de la variante Delta de COVID-19 en NL

En Nuevo León fue detectado el primer caso de la variante Delta de la COVID-19, con el que ya suman 42 casos con la variante británica y 12 con la variante brasileña, informó el secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos.

El funcionario recordó que las vacunas antiCOVID-19 protegen para evitar que se agraven los casos o incluso la muerte, pero no evitan el contagio, por lo que llamó a las personas que ya recibieron las vacunas, a no tener un pensamiento de “no me va a pasar prácticamente nada”.

“No es cien por ciento la efectividad para prevenir el contagio o la muerte, así que por favor a seguirse cuidando”, destacó.

El secretario de salud estatal destacó que la variante Delta, la cual tuvo sus primeras muestras en la India, “es mucho muy contagiosa”, pues al igual que la variante Alfa, producen una enfermedad más severa y más mortalidad, con relación a la Beta y Gama.

“Las vacunas que tenemos nos protegen contra estas variantes”, dijo, pero pidió a la población no bajar la guardia pues se podría presentar un repunte en los contagios.

De la O Cavazos propuso a la Federación poner la vacuna en los centros de salud, en las clínicas del IMSS, con ello el proceso sería mucho más económico y práctico, “esperemos en un futuro se cambie la estrategia a nuestras unidades de salud”.