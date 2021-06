Hay disposición de empresas para rehabilitar Línea-12: AMLO

Se avanza en la atención por el desplome de la trabe en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, fue lo que aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al hablar sobre su reunión con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el empresario Carlos Slim.

Durante la mañanera desde Palacio, Nacional, el Primer Mandatario adelantó que la mandataria capitalino hizo un planteamiento para rehabilitar el transporte.

“Nos reunimos y la jefa de Gobierno hizo un planteamiento que nosotros respaldamos y el propósito es rehabilitar la línea lo más pronto posible, y se avanzó bastante, vamos por buen camino, sin dejar la investigación judicial.

Y es que dijo que se mantiene el compromiso de castigar a los responsables de las más de 25 muertes ante el incidente. López Obrador destacó que en el encuentro hubo muestra de total disponibilidad de Carlos Slim y de la mayor parte de las empresas relacionadas para apoyar en los trabajos para recuperar el transporte.

“De todos, hay voluntad deseos de ayudar, de participar y eso lo celebro, no es a ver, vámonos al pleito, nosotros ya hicimos bien la obra... yo no tengo culpa, y además ya me dieron la razón en el jugado tal, en la instancia correspondiente del poder judicial, luego yo no tengo nada que ver, vámonos al pleito, vamos al litigio, no esta así la situación, ellos no quieren eso y nosotros tampoco”.

Y es que dijo si bien hay diferencias con el empresario Carlos Slim, reconoció su actitud para salir adelante con la situación de la línea dorada.

“Sí estoy contento porque sí hay voluntad, yo siempre he dicho tengo diferencias, no crean que todo es coincidencias, tengo diferencias con Carlos Slim pero le reconozco que es un hombre institucional, y que tiene una buena dimensión social de ayuda, y no juega a las vencidas con la autoridad legal y legítimamente constituida por eso habló de qué es institucional”.

Ante ello consideró que en la rehabilitación se va por buen camino sin embargo no dio más detalles sobre montos o fechas y respecto a la investigación insistió que serán las autoridades correspondientes en este caso a la Fiscalía fincar responsabilidades y seguimiento a la atención a familiares pues dijo que ya hay abogados que han querido sacar provecho, eso si enfatizó que las familias pueden estar tranquilas que se va a atender el dolor humano que están pasando.