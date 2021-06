Osorio Chong compareció como testigo en FGR por Nochixtlán

Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, confirmó que compareció a distancia como testigo ante el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Nochixtlán.

Fue el 19 de junio de 2016, ocho personas murieron y 100 más resultaron heridas, a consecuencia de una riña protagonizada por policías federales, estatales y municipales que buscaban disolver una manifestación de maestros que se oponía a la reforma educativa.

En aquel momento el ahora senador del PRI se desempeñaba como secretario de Gobernación en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto.

Osorio Chong aclaró que su comparecencia fue en calidad de testigo.

“Determinó como testigo compareciera para hablar de lo que sé, de lo que me consta de este hecho y por supuesto acudí puntualmente como el juez lo indicó. Consta en declaraciones, en entrevistas, en acciones lo que realice en aquel tiempo cuando se dio este evento lamentable, este enfrentamiento y, por supuesto, que no tengo nada que ver en esa circunstancia y, por supuesto, que estoy puesto para hacer cuantas veces se me pida alguna declaración respecto a lo que yo sé y conozco”, puntualizó en entrevista en el Senado.

La comparecencia se registró a las 18:00 horas de este lunes y Osorio Chong fue interrogado sobre la actuación que tuvo en este caso.

Las respuestas del funcionario forman parte de la carpeta de investigación en curso, por lo cual se mantienen en reserva.

Osorio Chong es el tercer funcionario que comparece por este caso ante el Ministerio Público Federal.

Antes ya lo hicieron el ex titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia y el ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué.

En su momento, Miguel Ángel Osorio Chong, refirió que una de las líneas de investigación que se seguía por lo ocurrido en esa localidad de Oaxaca, era que los policías habrían recibido disparos de arma de fuego, por lo que respondieron a la agresión de la misma forma.