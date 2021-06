Ana Guevara en Así El Weso sobre Paola Espinosa

La Directora General de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, habló en los micrófonos del programa Así El Weso, y explicó la situación de la clavadista mexicana, Paola Espinosa y su no participación en los próximos Juegos Olímpicos.

🚨EN EXCLUSIVA 🚨



Sobre (Paola Espinosa) “ Lamentó mucho que Espinosa diga que ha sido la peor administración” Ana Gabriela Guevara en @elwesomx #LaVozDelDeporte pic.twitter.com/u2SxmkKK3t — W Deportes (@deportesWRADIO) June 23, 2021

“El deporte se mide por marcas, por calificación y por tiempos, entonces lamentablemente, pues en este caso no le favoreció (A Paola Espinosa) y no voy a entrar en el chismorreo de lo que ella ha dicho. La respeto como atleta, la reconozco como una de las grandes deportistas en este país y no tengo ningún otro comentario”

La titular de la CONADE reiteró que en este selectivo las marcas no le favorecieron a Paola Espinosa y reafirmó que los criterios para clasificar estaban muy claros para todos desde el principio.

“Los criterios siempre fueron sabidos. Me parece que toda esta inquietud y este malestar, porque no la veo más que molesta, es un pataleo totalmente inerte porque pues no le favoreció. Los criterios estaban sobre la mesa desde mucho tiempo atrás y tenemos que entender que venimos de un año COVID. Un año donde no hubo forma de generar un criterio como en el pasado, aclarando que en el pasado no muy lejano se le otorgó una plaza directa”.

Como último punto, Ana Gabriela Guevara reveló que todas las partes involucradas, Federación, Comité y CONADE, autorizaron la lista de los clavadistas que representarán a México en Tokio 2020.

“La lista se firmó por las tres partes involucradas: Federación, Comité Olímpico y CONADE. Se hizo pública la lista y como el selectivo fue público pues no fue algo que se haya llevado a cabo sobre la mesa”