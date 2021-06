Baja matrícula en educación media superior, reconoce COMIPEMS

El titular de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) Javier Olmedo Badía reconoció que la matrícula en Educación Media Superior (Bachillerato) ha disminuido en los últimos tres años aunque reconoció que aún no hay una tendencia que indique con precisión las razones de esta reducción.

En conferencia de prensa ofrecida en un plantel del CONALEP donde se aplicó el examen de admisión para este nivel Escolar, Olmedo Badía señalo que se registraron para el examen 275 mil 347 aspirantes, es decir, 27 mil menos que el año pasado cuando se tuvo un registro de 302 mil 709, una disminución de 9.9 por ciento en relación al 2021.

En ese sentido indicó que hasta los años 2016-2017 hubo un incremento en la demanda, sin embargo, ésta disminuyó a partir del 2017, volvió a subir en 2018 en 2019 bajó otra vez por lo que aún no se tiene una tendencia que indique si la demanda de la Educación Media Superior va a la baja o subirá el próximo año.

“Tampoco podemos saber a qué se debe la disminución de este año, 9.9 es muy alta la disminución pero cualquier explicación que tratemos de dar es una elucubración es algo que pensamos que puede ser, no tenemos la certeza y no podemos tenerla hasta que podamos hacer el estudio correspondiente con las personas que no solicitaron el ingreso”, reconoció el titular de la COMIPEMS.

Dijo que de los 275 mil 347 aspirantes la expectativa de acuerdo a la experiencia de años anteriores es que un 3.5 por ciento no presenta el examen o sea 9 mil 648, de hecho, subrayó, la inasistencia en la mañana y tarde del sábado fue del 3 por ciento según sus cálculos hasta ese momento.

“”Pero entonces pensamos que habrá esta inasistencia de un 3.5 por ciento, además de estos habrá de estudiantes que no terminen la secundaria y no obtengan su certificado oportunamente para poder seguir sus estudios en bachillerato y esto no es decisión de Conalep es una situación legal, nadie puede entrar a bachillerato si no tiene su certificado de secundaria, entonces la expectativa este año es que haya unos 4 mil 533 aspirantes que no obtengan su certificado de secundaria oportunamente y esto es más o menos el 1.7 por ciento de los demandantes”, expuso Olmedo Badía.

Lo anterior dijo da un total de 261 mil 168 aspirantes con derecho a ser asignados a alguna de las opciones que solicitaron o sea el 94.8 por ciento de todos los que solicitan un espacio, dejó en claro que como en todos los años anteriores el único criterio de asignación es el puntaje que obtienen en el examen y de acuerdo a las opciones que ellos señalaron y a la disponibilidad de espacios en las mismas.

Dijo que en las 127 sedes de aplicación del examen para ingresar al nivel medio superior en la Ciudad de México para ingresar a la UNAM o al IPN este domingo se aplicó a 57 mil 557 mil aspirantes.

Recordó que este sábado el examen tanto en el turno matutino como vespertino se aplicó a 59 mil 667 aspirantes sin que se registrara ningún tipo de incidente, para este domingo Olmedo Badía señaló que el examen se aplicó a 57 mil 557 aspirantes tanto del examen de COMIPEMS como de la UNAM.

Recordó que la UNAM hace su propio examen y se aplica a los aspirantes que solicitan como una primera opción un plantel de la máxima casa de estudios y a todos los que solicitan otro plantel de cualquiera de las otras instituciones se les aplica el examen que hace el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), de este modo cada institución califica su examen correspondiente pero se juntan los resultados en una sola base de datos con los dos exámenes para hacer la adjudicación de lugares de acuerdo al puntaje que tuvieron los aspirantes y también de acuerdo al cupo que tiene cada uno de los planteles.

De los aspirantes señaló el 39 por ciento son egresados o están terminando su secundaria en la Ciudad de México 107 mil 761, el 39.1 por ciento: de secdnarija159 del Estado de México 122 mil 359 el 44.4 por ciento y de los egresados que terminaron la secundaria el año pasado y antepasado 33 mil 521 el 12.9 por ciento. Los foráneos o de cualquier otro lado de la República son 9 mil 367 el 3.4 por ciento y los que están terminando su secundaria en el INEA el sistema para adultos 339 o sea el 0.1 por ciento.

En cuanto a las preferencias dijo que este año la primera opción de los aspirantes fue un plantel de la UNAM con 152 mil 970 solicitudes o sea el 55.6 por ciento del total; en segundo lugar el Estado de México con 48 mil 743 el 17.7 por ciento y en tercer lugar el Instituto Politécnico Nacional con 38 mil 646 o sea el 14 por ciento; después siguen las Escuelas Técnicas Industriales y de Servicios (CETIS Y CEBETIS) con 12 mil 776 o sea el 4.6 por ciento; el Colegio de Bachilleres con 7 mil 84 que lo solicitaron como primero opción con el 2.6 por ciento y el Conalep del Estado de México con 7 mil 683 o sea el 2.6 por ciento y el de la Ciudad de México con 5 mil 248 que representa el 1.9 por ciento y por último la Universidad Autónoma del Estado de México con 1, 200 personas el .4 por ciento; la dirección General de Bachillerato o sea los Centros de Estudios de Bachillerato 492 el .2 por ciento y Educación Tecnológica Agropecuaria y del Mar 496 el .2 por ciento.