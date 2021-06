"Disminución de vacunación contra COVID-19 no es porque pasaron elecciones"

Reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador el descenso de vacunas contra Covid-19 aplicadas en el país sin embargo negó que ello tenga relación con el fin de las elecciones realizadas el pasado seis de junio.

Durante la mañanera, el Primer Mandatario explicó que el verdadero motivo fue que bajó el ritmo de llegada de dosis a nuestro país por lo que calificó como mensajes de mala fe, a quienes han pusieron en duda el trabajo durante la jornada nacional.

“De que como ya habían pasado las elecciones ya no estábamos vacunando así a la ligera porque son muy buenos para la calumnia, no es eso, sí bajó en el número de vacunados pero es porque no hemos tenido disponibilidad suficiente de vacunas, ya se va a ir resolviendo”.

Y es que en publicaciones, tres semanas antes de la elección el ritmo de vacunación se aceleró rebasando incluso el millón de dosis colocadas mientras, la Secretaría de Salud, reportó la aplicación de casi 385 mil vacunas aplicadas el 16 de junio mientras para el jueves, de acuerdo al Primer Mandatario fueron de alrededor de 500 mil. A pesar de esto, López Obrador insistió no se ha tenido disponibilidad suficiente pero tampoco se detendrá la vacunación para evitar un rebrote.

¿Por qué es importante la vacunación? Porque puede haber un rebrote una nueva ola de contagios, no estamos confiándonos, y ayer se planteó eso de que no podemos desmontar toda la estructura o toda la infraestructura hospitalaria de Covid, tenemos que estar observando el comportamiento, eso es una, dos presentar un programa de tratamientos… y tres seguir con la vacunación”.

Y es que enfatizó que los contagios pueden relacionarse con el clima. El Jefe del Ejecutivo Federal aseguró que todas las dosis que llegan al país están siendo aplicadas en los estados correspondientes y señaló que ya se trabaja por tener las dosis necesarias para culminar la vacunación en los estados frontera con Estados Unidos y destacó que el primer día de dosis en Baja California fue destacable, ya que según la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, se rebasaron las 198 personas.

“Que los resultados del día uno han sido satisfactorios, nosotros teníamos un cálculo de 120 mil a 140 mil personas que acudirían a esta entidad a los 16 centros que se iban a abrir el día de ayer, nuestro cálculo fue rebasada, esta expectativa y se tuvo hoy en la mañana informamos al señor Presidente, un total de 198 mil 964 personas que en el día uno fueron vacunadas en este lugar”.

Por su parte López Obrador informó que próximamente se dará fecha de reunión con todos los responsables de la vacunación de los 32 estados para replantear el programa.

