El vicecoordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña expresó su desacuerdo con al menos dos de las tres propuestas que interesan al presidente López Obrador.

Dijo que en el caso de la nueva reforma en la industria eléctrica que fortalecerá a la CFE , esta totalmente de acuerdo, pero rechazó la intención de eliminar a los 200 plurinominales, y tambien la que plantea que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El polémico legislador, dijo que sería importante que el Ejecutivo platicara con sus aliados sobre estas tres reformas, pero si dejó claro que tiene serias divergencias con la desaparición de los 200 diputados de representación proporcional, conocidos como plurinominales o simplemente como “pluris”, esa forma parte de la agenda la derecha, aseveró.

“Yo creo que es parte de la agenda de la derecha, la desaparición de los pluris y se ha informado que nadie vota por ellos, y si los vota la gente atrás de la boleta están. Me parece que en ese tema vamos tener una discusión profunda, yo en lo particular no tengo coincidencia”.

Fernández Noroña externó también diferencias con la intención presidencial de la Sedena se haga cargo de la Guardia Nacional.

“Y en el tema de la Guardia Nacional ese es todavía más delicado, porque hay un compromiso de regresar al Ejército a los cuarteles en marzo del 2024 y me parece que esta iniciativa entraría en contradicción con ese acuerdo que hicimos de cara a la Nación y el propio compañero Presidente nos lo pidió, entonces creo que ese es un tema que tendremos que discutir”.

Gerardo Fernández Noroña participó en una conferencia de prensa junto con alguno de los legisladores electos que formarán parte de la bancada petista en la siguiente legislatura en San Lázaro a partir del primero de septiembre y quienes eligieron a su líder nacional, Alberto Anaya, como su próximo coordinador del grupo parlamentario.

Por cierto que, pese a las diferencias expresadas por Fernández Noroña, todos manifestaron su respaldo y lealtad al presidente López Obrador para lo que resta de su sexenio.