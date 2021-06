Sergio Ramos se despide del Real Madrid y descarta llegar al Barça

Este jueves entre un mar de lágrimas y mucho dolor una leyenda y eterno capitán comoSergio Ramosle dijo adiós alReal Madrid. “Ha llegado el momento, uno de los más difíciles de mi vida. Uno nunca esta preparado para decir adiós alReal Madridy hoy es momento de despedirme del Real Madrid”.

¡RAMOS NUNCA SE QUISO IR! 😰



Según Sergio Ramos: el Real Madrid le ofreció renovar por 1 año con bajada de sueldo, pero ‘el capi’ quería 2 años. La negociación se alargó, y cuando aceptó la oferta de 1 año. Le dijeron que el ofrecimiento ya había expirado. 🥺 pic.twitter.com/aF9k7jjxGN — W Deportes (@deportesWRADIO) June 17, 2021

Después de tanto misterio y tantas dudas en losúltimos cuatro meses, el zaguero español explicó porque no se concretó la renovación.

“Quiero dejar bien claro que el dinero nunca fue un problema.El Presidenteya sabía de mi boca que lo mío no era un tema económico, sino de años de estabilidad para mi y mi familia, porque yo pedía dos y el club me daba uno”.

Ramostambién señaló que al final, él aceptó la oferta, pero que el club ya no estaba dispuesto a pesar de culminar contrato hasta el 30 de junio, pues había pasado la fecha límite de la propuesta, misma que él nunca supo.

Ante esa situación el futuro del capitán iberico se puso en su natalSevilla, incluso se habló delBarça, sin embargo él mismo lo aclaró…

El Sevillaes el otro club de mi vida y viví una etapa maravillosa, pero ahorita no contempló esa opción al igual que elSevillano lo contempla. A nivel delBarça, es unNOrotundo, nunca podrán ver aSergio Ramoscon la playera delBarça”.