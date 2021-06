La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el canciller, Marcelo Ebrard, refutaron la investigación que publicó este domingo el diario The New York Times acerca del derrumbe de un tramo de la Línea 12 del metro.

El diario estadounidense documentó graves fallas en la construcción de la Línea 12, que estarían directamente relacionadas con el desplome del pasado 3 de mayo.

Su investigación, señala, se basa en documentos gubernamentales, análisis de evidencia del derrumbe realizada por expertos y entrevistas con personal que laboró en la obra, tras lo cual halló más de 10 años de advertencias y alertas de seguridad previas al desplome que cobró la vida de 26 personas y lesionó a más de 80.

Sheinbaum ve 'intereses no esclarecidos'

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, fue la primera en responder, a través de redes sociales, donde aseguró que su administración no filtró documentos a The New York Times, un medio que, dijo, ha buscado confrontar a la Cuarta Transformación.

(3) Hemos sido muy responsables en esperar los dictámenes técnicos, profesionales. No es nuestro estilo filtrar información y nunca lo será. Nos caracteriza decir la verdad de forma directa sin ningún intermediarios. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 13, 2021

Tras asegurar que para ellos lo más importante es brindar atención integral a las víctimas además que las sanciones le corresponden a otras instancias, la funcionaria habló de presuntos 'intereses no esclarecidos' tras esta publicación.

(5) ¿Habría que preguntarse qué intereses no esclarecidos están detrás de este artículo? — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 13, 2021

Ignoraron mis declaraciones: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acusó que The New York Times ignoró la información que proporcionó hace unos días, previo a la publicación del reportaje de la Línea 12.

Aquí las respuestas dadas hace unos días a The New York Times respecto a reportaje sobre Línea 12. Como podrán ustedes observar fueron ignoradas por completo. https://t.co/bktYbBc6RV — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 13, 2021

En la investigación periodística, se señala que el gobierno capitalino habría apurado a las empresas constructoras para que se abriera la Línea 12 antes de que concluyera el mandato de Ebrard Casaubón como Jefe de Gobierno, en el año 2012. Esto, de acuerdo con el diario, condujo a un proceso 'frenético de construcción' que produjo una línea con fallas desde el inicio.

El canciller Ebrard también mencionó una presunta intencionalidad política del texto que, dijo, valorará tras conocer el peritaje de la Ciudad de México.