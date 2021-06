Concluye presentación de pruebas sobre desafuero del morenista Saúl Huerta

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados dio por concluido el periodo de pruebas de cargo y descargo del caso de desafuero del diputado del partido Morena, Saúl Huerta Corona, acusado por la Fiscalía capitalina de violación sexual equiparada en contra de un menor de edad.

La integrante de dicha Sección, la diputada priista Claudia Pastor, informó que los otros tres miembros de este grupo de trabajo legislativo aprobaron el cierre de instrucción de la entrega recepción de las pruebas tanto de la fiscalía como del legislador imputado.

Por lo que a partir de ahora, inicia el periodo de alegatos y finalmente la Sección Instructora analice y dictamine si procede o no retirarle el fuero a Saúl Huerta.

En opinión de la diputada, Claudia Pastor, el caso ya debe ser dictaminado sin esperar a la etapa de alegatos, ya que el morenista ha aceptado su culpabilidad.

“A mi parecer ya no es necesario abrir ya ninguna otra etapa procesar y pasar ya el expediente a dictaminación, dado que el denunciado no niega su participación en los hechos materia de la denuncia. Pues se limita a decir qué, las declaraciones hechas por su víctima y su madre, en realidad tuvieron una difusión con fines políticos, pero no niega su participación, de ahí que, a confesión de parte, relevo de pruebas. Y para mí ese tema debiera estar ya en dictaminación”.

Por lo pronto, el coordinador de la mayoría morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que la próxima semana propondrá a sus compañeros coordinadores de los otros partidos, se convoque a un periodo extraordinario de sesiones este mes, para desahogar los temas pendientes de la Sección Instructora, como los casos del desafuero de Saúl Huerta como del diputado del PT, Mauricio Toledo acusado de enriquecimiento ilícito.