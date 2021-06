"El 6 de junio no hubo voto de castigo sólo evaluación de la ciudadanía"

Ante los resultados electorales en la capital del país donde el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador salió debilitado más que hablar de un voto de castigo se puede hablar de que la ciudadanía evaluó el trabajo de los funcionarios y esto se vio reflejado en las urnas, señaló la María de los Ángeles Fromow Rangel presidenta de la comisión de desarrollo democrático de la Coparmex Ciudad de México.

Al presentar su postura ante la nueva pluralidad que se comenzará a vivir en la Ciudad de México, luego de los pasados comicios del día 6 de junio, los resultados de la observación electoral realizada por Centro Empresarial y el seguimiento al Manifiesto de propuestas realizado por la Iniciativa Privada en la capital, Fromow Rangel apuntó también que las expresiones democráticas son una manifestación de la voluntad y la convicción ciudadana.

“A que me refiero es que el decir sí es voto de castigo o no eso no es lo importante sino que la ciudadanía manifestó un cambio para pedir que exista un replanteamiento de las políticas públicas que hoy se están llevando a cabo y que se requieren retomar de manera diferente en temas económicos, en temas de salud en temas de seguridad”, considera la presidenta de la comisión de desarrollo democrático de la Coparmex-CDMX.

En su intervención el presidente de la Coparmex-CDMX, Armando Zúñiga Salinas al refrendar que la Coparmex-CDMX es totalmente apartidista pero sí altamente política aseguró que independientemente de los colores partidistas trabajarán con todas las alcaldías de la capital del país.

Señaló que además de escuchar a todos los partidos en la contienda electoral dieron a conocer el Manifiesto Ciudad de México que expusieron a todos los candidatos y con el que se espera puedan trabajar de la mano de todos.

“Y bueno en la siguiente etapa que será el seguimiento a esos compromisos también trabajaremos con todos los partidos, con todos los alcaldes, con el Congreso independientemente del partido o de color nosotros nos centraremos en este manifiesto en el que está plasmado lo que re oralmente preocupa hoy tanto a los empresarios como a toda la sociedad en nuestra Ciudad de México y bueno pues ahí estará esta parte de partidismo trabajaremos con todos por igual con esta agenda que hemos propuesto”, dijo el dirigente del organismo patronal local.

Zúñiga Salinas dijo que en el organismo que preside están convencidos de que no hubo ganadores ni perdedores pues quien ganó fue la democracia donde se demostró una vez más que es la misma sociedad la que marca el rumbo, acudiendo a votar a las urnas, eligiendo, eligiendo la opción que más les convenció en un marco de paz y tranquilidad.

Destacó que en estos comicios la participación ciudadana superó el 52 por ciento que equivale casi a 4 millones de personas que salieron a votar lo que a su vez representa un incremento de 3.8 puntos porcentuales en la participación ciudadana el número más alto registrado durante elecciones intermedias.