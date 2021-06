Arturo Herrera será propuesto para dirigir el Banco de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un cambio en su gabinete de Gobierno, al informar que Arturo Herrera, deja la Secretaría de Hacienda para ocupar el cargo de gobernador del Banco de México, propuesta que de acuerdo al primer mandatario será presentada ante el Senado de la República.

Unos días después de que mencionara que Alejandro Díaz de León no repetiría su lugar al frente de Banxico, en un videomensaje, el Primer Mandatario comentó que en el lugar que deja Herrera, quedará Rogelio Ramírez de la O.

“He tomado una decisión de conformidad a mis facultades, vamos a llevar a cabo unos cambios muy importantes, el actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera va a ser propuesto para ocupar el cargo de gobernador del Banco de México, en su momento voy a enviar esta propuesta al Senado”.

López Obrador agradeció el trabajo de Herrera en medio de la pandemia de Covid-19 de la cual dijo, México salió fortalecido gracias a su política de austeridad. Enfatizó que con el trabajo de Ramírez de la O, se seguirá apoyando a las personas que lo necesitan e incluso dijo que al haber obtenido Morena la mayoría en la Cámara de Diputados, será posible incrementar los recursos así que pidió dejar de lado el nerviosismo o la incertidumbre.

“Van a crecer todos los programas de apoyo a la educación, a la salud y por eso, este cambio, que no haya nerviosismo, que no haya incertidumbre, que se lleve a cabo este relevo de manera ordenada, hace unos días me preguntaron si iba yo a proponer al actual gobernador del Banco de México, es decir que continuara dije que no y esto se entendió por algunos de que podía producir incertidumbre, entonces ya”.

Arturo Herrera, enfatizó la relevancia que tendrá que el nuevo Secretario de Hacienda participe en la formación del paquete económico que se propondrá próximamente a la Cámara Baja.

“El Banco Central es un elemento central para el desarrollo de los mercados financieros pero sobre todo para la estabilidad de México, eso es algo que aprendimos a las duras en México y hay que mantener, también lo conversábamos hace unos días el proceso de discusión y en su caso aprobación del Senado coincidirá con la parte más álgida de preparación del presupuesto y el Paquete Económico y a mi me parece que siendo el paquete económico que viene lo que permitirá la salida en la economía post Covid, lo más correcto es que lo preparara quien lo va a ejecutar y en ese sentido estoy muy contento con la llegada de Rogelio Ramírez de la O”.

Por su parte Rogelio Ramírez de la O, habló del momento trascendental que vive México tras la pandemia de Covid-19 por lo que destacó la necesidad de trabajar unidos, su experiencia dijo permitirá apoyar la política económica

“El momento actual es un momento clave para México porque estamos saliendo de una pandemia y una recesión global, de gran alcance, debemos todos juntos trabajar para asegurar que las lecciones aprendidas durante esta pandemia sean utilizadas para construir una economía más fuerte que sirva a toda la población del país, estoy asumiendo esta responsabilidad después de haber pasado, muchos años, observando y estudiando la economía mexicana desde mi actividad privada, profesional, viendo la evolución de las ligas con la economía global así como el desempeño de varias regiones del país”.

Enfatizó que se encargará de los encargos en materia de aseguramiento de un sano balance fiscal año con año, hacia 2º24, el aseguramiento de economías en el uso de los recursos públicos el sano financiamiento y actualización de cuentas en el sector energético y las oportunidades en la banca de desarrollo.