De los 15 estados donde hubo elección a gobernador, 11 fueron ganados por la coalición "Juntos Haremos Historia", fue lo que destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al presentar en la mañanera los resultados del 99% de actas computadas en el Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Desde Palacio Nacional, indicó que esta coalición liderada por Morena, obtuvo Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, mientras el PVEM-PT en San Luis Potosí, el PAN y la coalición VxM en Chihuahua y Querétaro, por último Movimiento Ciudadano en Nuevo León.

Respecto a los comicios para renovar la Cámara de Diputados, señaló que en la elección , de los 300 distritos del país, dicho partido ganó 121, mientras los partidos aliados, PT 32 y el Verde Ecologista 31, con esto enfatizó, se tiene la mayoría necesaria para mantener las decisiones sobre el presupuesto.

"61% y lo único que se requiere es el 51 para tener mayoría simple, para la aprobación del presupuesto que es lo que más nos importa, y era lo que querían los conservadores que no lo lográramos, acuérdense de la tacita, mayoría simple, que la tenemos de manera holgada, ya se tiene el presupuesto, ya está asegurado como decía ayer, el que continúen las pensiones… miren lo que decía Carlos X. González y su organización financiados por Estados Unidos, o lo dejamos sin la Cámara o nos deja sin país, pues no pudieron, y hay país para todos".

Enfatizando que se seguirá viendo primero por las personas con menores recursos, aseguró que en el caso de necesitar modificaciones constitucionales, comentó que podría obtenerse la mayoría necesaria de dos terceras partes con apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) u otros.

"Nada de que si llueve fuerte arriba gotea abajo, no, que se vayan muy lejos con ese cuento, esa política neoliberal no se aplica, no transita en nuestro país, está en la mente de los conservadores, si se quisiera tener mayoría calificada se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional".

Al asegurar que en los pasados comicios hubo quienes aventaron la piedra y escondieron la mano, el jefe del Ejecutivo Federal, transmitió un audio que indicó que se difundió por teléfono hablando de la necesidad de recuperar México de Morena, para hacer justicia a las víctimas de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) en la Ciudad de México.

"Aquí la gente fue víctima de un manejo informativo, perverso, tendencioso, calumnioso, inmoral, además tóxico porque siempre pongo el ejemplo que viene alguien en su automóvil y está escuchando un noticiero, y están hablando mal de nosotros, el conductor, la conductora o los expertos, le cambia y es exactamente lo mismo, le vuelve a cambiar e igual, ojalá todo esto se quede atrás"

Enfatizó que a pesar de dicha guerra sucia hubo elecciones libres y las personas votaron por el partido que quisieron y se mantienen las diferencias porque dijo, no se vive en una dictadura ni se cargan los dados por alguien, con apoyo del Estado.