Se decretó medida cautelar contra partido VE por influencers: Murayama

Solo serán 14 casillas las que no serán instaladas de 262 mil quinientas en todo el país, así lo aseguró el consejero electoral del INE, Ciro Murayama, en entrevista con Javier Risco y Primitivo Olvera, el funcionario detalló que este inconveniente se derivó sobre todo a problemas locales de inseguridad que no tienen que ver con la elección, sino con disputas previas.

Es una jornada que se puede calificar de exitosa, dijo respecto al total de casillas y la afluencia de la gente a votar, además de que los partidos están presentes en casi todas las casillas.

La elección está siendo copiosa y el INE está animado de ver la participación en una elección intermedia en la que la participación es normalmente de poco menos del 50% en comparación con una presidencial en donde es de alrededor de 65%. Si logramos superar el 55%, dijo hablaremos de una jornada exitosa.

Detalló que en el Consejo instalado tras el inicio de la jornada electoral, se decretó una medida cautelar para el partido Verde Ecologista, para el retiro de publicidad así como a sus 30 influences que forman parte de una campaña orquestada con mismos mensajes y llamados al voto cuando las campañas han acabado.

Dijo que se hará una investigación y habrá sanción pues hay dinero de por medio en estas acciones, en tanto se entregó la medida cautelar, señaló.

Se pidió a Facebook e Instagram retiro de estos mensajes, lo que no es nuevo en las redes sociales. Por lo que estamos ante conducta reiterada por lo que dijo no se permitirá que el partido se pase de listo y esperan que retiren todo, pues afirmó que más allá de una visión frívola, están violando la ley, y no por famosos están al margen de la ley.

En general todo se desarrolla en un ambiente de paz y tranquilidad en estas elecciones, resaltó.