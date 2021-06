Sheinbaum promete "verdad y justicia" por tragedia de la L12 del Metro

Al cumplirse este jueves un mes del desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, volvió a referirse a este accidente que dejo 26 fallecidos como “incidente”.

Reiteró que “siempre” va a estar del lado de las víctimas, que no las va a dejar desamparadas y que su compromiso es con la verdad y la justicia.

La mandataria capitalina aseguró que en el momento en que se tengan los resultados del peritaje de la empresa noruega DNV, se dará a conocer toda la información.

La mandatario hizo énfasis en que muchos funcionarios están abocados a la atención de las víctimas, sin embargo, no hizo ninguna mención a la directora del Metro, Florencia Serranía, que se encuentra prácticamente escondida desde el siguiente día de la tragedia.

“El día de hoy no quiero dejar pasar, decir que hace un mes fue el lamentable y trágico incidente de la Línea 12, que nuestros compañeros han estado informando del apoyo que hemos estado dando a las víctimas de manera integral, hay un servidor público que ha estado atendiéndolas: de manera personal me he comunicado con varios....o con la gran mayoría de ellos, inclusive, hemos tenido la oportunidad de recibirlos aquí”, dijo.