No hay condiciones para clases presenciales en CDMX: CNTE

Según una encuesta realizada por la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), casi el 100 por ciento de los maestros en la Ciudad de México (97.1 por ciento) estima que no hay condiciones necesarias para el regreso a clases el próximo 7 de junio, y 21 por ciento de los planteles fueron vandalizados.

En video conferencia, Martha Ortiz, secretaria de asuntos laborales de preescolar de la CNTE, presentó la encuesta aplicada a mil 300 escuelas de la capital, y en la que participaron 69.1 por ciento de maestros que están enfrente de un grupo; 12.9 por ciento fueron maestros de educación especial; 9.2 fueron subdirectores y 8.2 por ciento directores de escuela.

Los datos que arrojó fueron: 26.2 por ciento de las escuelas no cuentan con plantilla de personal completo; 21.7 por ciento de los planteles sufrió robo y vandalismo durante la pandemia, principalmente hurtaron equipo de cómputo; 18.5 por ciento carece de agua, y 10.7 no cuenta con acceso de internet, y 12.9 por ciento de los maestros no acudió a vacunarse.

Pedro Hernández, secretario general de la Sección IX de la CNTE, pidió a las autoridades de educación y del Gobierno capitalino a que se atienda las necesidades de las escuelas y que estén en mejores condiciones para empezar el próximo ciclo escolar.

“No es posible en este corto plazo el regreso a clases presenciales. Los maestros de la Sección 9 rechazamos el regreso presenciales a clases el próximo 7 de junio, y demandan las necesidades básicas detectadas en las escuelas. La educación no se ha detenido en el país, los maestros siguen dando clases vía internet. Hay que preparar bien las condiciones para el regreso a clases”, dijo en conferencia virtual.

Los integrantes de la Sección IX de la CNTE presentaron un posicionamiento en la que piden a las autoridades educativas y de la Ciudad de México para poder regresar a clases presenciales se cumplan con: vacunación para toda la población, dotación mensual de artículos de higiene y limpieza apara toda la población educativa, garantizar el agua potable en cada plantel, contar con personal médico en cada escuela.

Pidieron que la cantidad de estudiantes sea acorde a las escuelas para aplicar la sana distancia, rehabilitar y construir sanitarios y lavamanos, garantizar la conectividad de internet y equipos de cómputo suficiente, revisión integral de los edificios escolares.

El líder disidente magisterial en la capital mencionó que alrededor de dos mil maestros se contagiaron de COVID-19, más de 200 habrían fallecidos a causa del virus. Por lo que , dijo, se prepara un recurso jurídico en los casos en que no se respete el regreso voluntario a las aulas.

Por último, Martha Ortiz dijo que la encuesta se levantó con el objetivo de conocer las condiciones reales de las escuelas después de un año de estar cerradas por el confinamiento a causa de la pandemia por COVID-19, la cual se aplicó a las y los trabajadores de la educación con la finalidad de conocer la opinión de los docentes ante la petición del regreso a clases presenciales en la Ciudad México.