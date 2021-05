AMLO llama a salir a votar sin miedo y no permitir fraude electoral

El presidente López Obrador hizo un llamado a participar en la jornada electoral del próximo domingo, que todos salgan a votar en paz y tranquilidad, sin ningún temor, y que se respete el acuerdo por la democracia que se firmó con los gobernadores para que no haya fraude en los comicios.

Pidió que no se utilice dinero público de manera ilegal para favorecer a ningún partido o candidato, ni que se permita el dinero ilícito para apoyar a alguien, que no haya trampas o prácticas irregulares como ocurría antes, tales como el acarreo, la entrega de despensas, relleno de urnas, toma de casillas, falsificación de actas y boletas, etc.

“Debemos hacer valer el compromiso que tenemos las autoridades, que el acuerdo que firmamos con los gobernadores para que se respete a la voluntad de los ciudadanos. Que no haya fraude electoral, que no se compren votos, que no se repartan despensas, que dejen de hostigar a la gente y que el pueblo de manera libre decida de acuerdo a lo que le dicte su conciencia. Nada de violencia, que las elecciones transcurran en paz, que no se caiga en ninguna provocación, es un llamado a todos los mexicanos”.

López Obrador sostuvo que hay una estrategia de seguridad, una coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para resguarda el orden el próximo domingo, para garantizar la tranquilidad para votar, aseguró que podemos ser un ejemplo mundial si actuamos de manera responsable, sin miedo y de manera democrática. Insistió que todos los mexicanos queremos elecciones limpias, libres y en paz.

Pidió a los reporteros que no le hagan preguntas sobre temas electorales, sobre todo a partir del jueves que terminan las campañas y empieza la veda general para difundir asuntos electorales pues ya habrá tiempo para hablar de todo, incluso, aprovecho para criticar a algunos personajes que ahora se han quitado la máscara y evidencian que siempre habían estado a favor de algunos partidos aunque se presentaban como independientes, como representantes de la sociedad civil, incluso, es vàlido que apoyen a los partidos que pidan no votar por “ya sabes quien”.

“Es válido, por ejemplo, lo que están haciendo personalidades, intelectuales, sacando manifiestos, el llamado voto útil, salen a pedir que no voten por “ya sabes quien”, aunque yo no voy, pero bueno, hasta la revista esta inglesa que habló del falso mesías, ya hasta empecé a ver algunas camisetas con eso de Falso Mesías hasta a Zaid lo metieron en el redil lo acarrearon. Aparentaban ser independientes y de ser la sociedad civil, pero ahora resulta que si tienen partidos y que forman parte de lo que yo he llamado el grupo conservador”.

López Obrador cuestionó a los conservadores que actuaban con hipocresía, les dijo que solo son demócratas cuando ganan las élites y no cuando triunfa el pueblo, señaló que vivimos tiempos de definiciones, tiempos interesantes.