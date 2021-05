Este fin de semana liberan vacunas de AstraZeneca envasada en México

Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que se avanza en el compromiso de apoyar a los países que no tienen vacunas suficientes contra el COVID-19 gracias al convenio con Argentina de producir juntos dosis de AstraZeneca que será distribuida por países de Latinoamérica y el Caribe.

Durante la mañanera, el Primer Mandatario indicó que con la colaboración con el laboratorio AstraZeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación Slim ya es posible hablar la obtención de frutos.

“Estamos trabajando de manera conjunta de la mano, hay solidaridad verdadera, fraternidad entre pueblos y gobiernos, Argentina nos ha ayudado y nosotros tenemos que corresponder de la misma manera… ya está empezando a dar frutos, lo que aquí se está anunciando es que ya se van a producir vacunas en la planta en México que van a permitir que México tenga vacunas suficiente lo mismo que Argentina y también otros países de América Latina y del Caribe”.

Y es que previamente el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, informó que Argentina recibirá este fin de semana 800 mil vacunas de AstraZeneca envasados y etiquetados en México, cantidad que también se dará a nuestro país.

“Sólo nos falta la liberación de AstraZeneca en Londres que estimamos debe ser esta semana para que el fin de semana habrá un vuelo que llevará a Argentina lo que les corresponde, ellos han producido en Buenos Aires, millones de dosis sustancia activa y en México se está envasando, llenando y supervisando que estén adecuadamente esas vacunas, el fin de semana México recibirá 800 mil y Argentina las otras 800 mil, mitad y mitad porque así se convino en agosto del 2020, de ahí en adelante la planta que estará produciendo en México como ya lo explique ahora, va a estar surtiendo a Argentina, a México y también a muchos países de América Latina”.

Mientras tanto el presidente de Argentina, Alberto Fernández, celebró el inicio de la distribución y al recordar que este 25 de mayo se conmemora la independencia de esa nación, aseguró que con estas dosis los argentinos se sentirán un poco más independientes.

“Y con esa idea creo que la van a recibir todos los pueblos latinoamericanos, que están necesitando, que entre todos podamos lograr este objetivo, América Latina unida es invensible, América Latina unida es capas de generar las soluciones que necesita para que sus pueblos vivan mejor y en un tiempo como el que estamos pasando, se sobreviva mejor esta pandemia”.

Por su parte Carlos Slim Domit, destacó que para lograr esta vacuna producida en la región latinoamericana, la Fundación Carlos Slim apoyó en el financiamiento y apoyo en la transferencia de tecnología sin fines de lucro, y destacó el apoyo que brinda esta vacuna.

“Esta vacuna no solamente Combate el covid sino sus efectos, el aislamiento, el deterioro económico y el desempleo y como lo mencionaban ambos presidentes, es con la colaboración de todos como no hay reto que no podamos superar”.

Por cierto que el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, mencionó que en el caso de México, se han recibido 34 millones 179 mil antígenos; sin contar que esta semana iniciará la liberación de los primeros cuatro lotes de vacunas AstraZeneca producidas entre ambas naciones.