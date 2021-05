Anuncia AMLO compra de refinería, ubicada en Houston

El presidente Lòpez Obrador anunció que Petróleos Mexicanos (PEMEX) adquiriò las acciones que le faltaban para comprar la totalidad de la refinería de Deer Park que actualmente detenta empresa Shell Oil Company.

En 1993 Pemex adquirió la mitad de las acciones y ahora decidió el Gobierno de México, a través de Pemex, decide ser dueño por completo de la refinería Deer Park para lo cual se dispone de los recursos suficientes sin recurrir a deuda.

“¿Cuanto costó comprar el 50 por ciento de las acciones para que los mexicanos pasemos a ser los dueños de la refineria Deer Park de Shell?. Nos coto 600 millones de dólares, estamos hablado de alrededor de 12 millones de pesos. No crédito, no deuda, sino ahorros por no permitir la corrupción por ser un gobierno honesto y austero, sin lujos”.

Con esta compra, Pemex alcanzaría una producción de un millón 362 mil barriles diarios para abastecer el total de la demanda mexicana de gasolinas, diésel, turbosina y otros petrolíferos.

Pues la refinería de Deer Park tiene una capacidad de procesamiento de crudo de 340 mil barriles por día y sus plantas le permiten procesar crudo pesado y ligero sin generar combustóleo.

“Se compró el 50 por ciento de las acciones porque el otro 50 por ciento ya era de Pemex y de esta manera contamos con una nueva refinería. Esta refinería de Houston tiene capacidad para procesar 340 mil barriles diarios, vamos a producir gasolinas, diésel y es igual que la nueva refinería de Dos Bocas”.

López Obrador, aseguro que en 2023 México refinará todo el crudo que extraiga, por lo que empezaremos a tener independencia y autonomía energética .

Se tiene programado que la operación de compra-venta se cierre de manera formal, en el último trimestre del año, y estará sujeta a la aprobación de las instancias regulatorias del gobierno de Estados Unidos.