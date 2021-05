Al asegurar que el Gobierno Federal hizo su parte dando a conocer el documento de Estados Unidos solicitando información sobre el gobernador de Tamulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al poder judicial ser responsable en el caso y hacer su parte.

En la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolver si el funcionario cuenta o no con fuero.

"A mí me gustaría que la Corte resolviera lo más pronto posible y que no haya ambigüedades, con claridad, que digan si el señor tiene fuero o no tiene fuero y que asuma el poder judicial su responsabilidad, que todos, que todos actuemos de manera responsable…

- El ministro Alcántara no está actuando responsable?

- No, no hablamos de eso pero les corresponde al poder judicial, sea quien sea".

Así mismo, López Obrador confirmó que este jueves se reunió con dos ministros, Yasmín Esquivel Mossa y el ministro González Alcántara, con el objetivo de explicarles las modificaciones planteadas a la Ley Eléctrica o de Hidrocarburos y es que dijo, quienes le han dado revés, quizá no conozcan sus beneficios a profundidad como el salvaguardar la seguridad nacional.

"Hay otros casos que a nosotros nos importa mucho que ellos conozcan de manera directa el porqué de nuestra actuación; por ejemplo, nos importa mucho que sepan por qué la ley eléctrica o por qué la ley de hidrocarburos.

Nos rechazaron una ley para la seguridad de las líneas de transmisión y lo hicieron -no estos ministros, otros- sin tener todos los elementos, yo diría beneficiando, privilegiando el interés personal, el interés individual, el interés privado. La ley que nos rechazaron, una primera, era una ley para garantizar la seguridad".

Recordó que hay temas que ambos poderes ya trabajan en conjunto, como es la investigación de la desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero.