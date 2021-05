La CDMX regresará a clases presenciales el 7 de junio

El regreso a clases presenciales en la Ciudad de México será el próximo 7 de junio y se llevará a cabo de manera voluntaria y de forma escalonada, informó Luis Humberto Fernández Fuentes, Autoridad Educativa Federal en la Ciudad.

Detalló que los grupos se van a dividir en dos sub grupos: el primero va asistir los lunes y los miércoles y el segundo los martes y los jueves.

Los viernes asistirán únicamente los estudiantes que requieran algún tipo de apoyo escolar.

El funcionario aseguró que el regreso a clases no es precitado y destacó que el regreso a clases presenciales se hará con el 100 por ciento del personal educativo vacunado, además de implementarse todas las medidas sanitarias.

“No, no no nos estamos precipitando. Estamos aprovechando una oportunidad. Llevamos un ayuno de actividades presenciales de más de un año con consecuencias para la educación y el impacto socio emocional. Si no fuera un mes como lo señala el presidente, por mi fuera hasta con una semana, por el hecho de romper esta ausencia del escuela, el hecho de que las familias, los niños y las niñas se reencuentren. El hecho de iniciar un proceso de resiliencia desde la escuela creo que es fundamental”.

Por su parte, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que para esa fecha, es muy probable que la capital del país ya esté en semáforo epidemiológico color verde.

Afirmó que a nadie se le va a obligar a asistir, pero dijo que sin duda, la apertura va a beneficiar especialmente a los niños, adolescentes y jóvenes más pobres, que por alguna razón no han podido seguir sus clases a distancia.