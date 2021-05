Lamentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cajeme, en Sonora, Abel Murrieta.

En la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario ofreció el apoyo del Gobierno federal al del estado, para hacer la investigación correspondiente y rápida para castigar a los responsables.

“Primero pues lamentar este hecho, realmente es muy triste que estas cosas sucedan y enviar nuestro pésame a los familiares y acompañado del pésame, también el compromiso de hacer la investigación y de castigar a los responsables, lo estamos haciendo en otros casos... hoy en la mañana tomamos la decisión de llevar a cabo una investigación a fondo, vamos a ayudar al gobierno de Sonora en todo lo que corresponde, se va a tener una coordinación especial con la Fiscalía por la gravedad del asunto y vamos, espero, a tener resultados pronto para castigar a los responsables”.

Enfatizó que mantiene el compromiso de proteger a los candidatos y lamentó que en el ambiente electoral, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, lo haya responsabilizado de este delito aunque aclaró, responsable dijo, sí es pero no culpable.

“No tiene ningún efecto, ni siquiera llegan a propaganda, no pasa de ser actitudes publicitarias, muy irresponsables, no tienen efectos además no les ayudan a los partidos, no han comprendido que ya cambio la situación en el país”.

Recordó que lo mismo le ocurrió con el desplome en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde se le responsabilizó de las condiciones de dicho transporte por la austeridad.

“Lo del Metro también culpándome que porque hay una política de austeridad, es decir, como no hay derroche en el Gobierno y no se les da dinero a ellos y a todos los de la cúpula del poder, como era antes, pues yo soy el responsable de la tragedia en Tláhuac, entonces no es lo que se va a saber de la investigación, en el dictamen, que posiblemente la responsabilidad tenga que ver con la construcción, con el cálculo estructural, con la debilidad, fragilidad de la trabe, con hundimientos, con la falta de mantenimiento, no, es el presidente el culpable”.

Insistió que el país vive momentos complicados debido a que en las campañas se tocan distintos intereses, asímismo, negó que sean 32 los abanderados asesinados y 82 políticos hasta el momento.

“Este es un tiempo en efecto difícil por las campañas, por los intereses que se generan y tenemos que proteger a los candidatos, lo vamos a seguir realizando, se va a seguir llegando a cabo la protección de candidatos, acerca del número, ahí si son otros los datos que tenemos”.

Y es que de acuerdo a las cifras presentadas en la mañanera, de los eventos contra candidatos, 13 han sido graves, 144 relevantes y 158 preventivos, sin embargo dijo, lo importante es que no fallezca uno más.