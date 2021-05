AMLO exige respuesta de EU por financiamiento a "grupos opositores"

México seguirá su exigencia para que Estados Unidos deje de financiar a grupos opositores a esta administración, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador al insistir en que el gobierno de dicha nación, responda la nota diplomática de México, por el pago que la embajada estadounidense hace a grupos considerados opositores como Mexicanos Contra la Corrución y la Impunidad y Artículo 19.

Durante la mañanera, el primer mandatario cuestionó la actuación del gobierno de Joe Biden por la intromisión que dijo, ha mantenido en nuestro país.

"¿Cómo un gobierno extranjero, va a financiar opositores? ¿nosotros vamos a Estados Unidos a meternos en la vida política de ese país? ¿Vamos a financiar a grupos opositores? No, entonces vamos a seguir exigiendo que dejen de financiar a estos grupos… que se pueden financiar con los traficantes de influencias que están en contra de nosotros, que lo hagan pero ya es el colmo que el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada le entregue dinero a opositores nuestros".

Lamentó que a pesar que la nota fue enviada por la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado viernes 7 de mayo, indicó que no dejará de pedir una respuesta, pues enfatizó, México es soberano y no puede haber ese tipo de intromisiones.

"No, no ha habido por eso lo estoy de nuevo mencionando, y no lo voy a dejar de decir hasta que yo tenga una respuesta, porque esto es una intromisión en la vida pública de México, México no es una colonia, no es un estado asociado, México es un país independiente, libre y soberano".

De acuerdo a la información que brindó el jefe del Ejecutivo Federal, la embajada estadounidense durante el 2018 al 2021 brindó a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, 41 millones de pesos mientras a Artículo 19 otorgó en el mismo periodo 29.3 millones.