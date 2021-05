Puede venir cualquier organización a observar: AMLO sobre denuncia ante OEA

México tiene las puertas abiertas para que cualquier organismo observe lo que ocurre en el país, esta fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la denuncia presentada por el candidato al gobierno de Nuevo León, por la coalición de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) Adrián de la Garza Santos, ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Y es que de acuerdo a la queja, el primer mandatario violó y atentó en contra de las libertades y de la democracia en México, al acusarlo de comprar votos por su ofrecimiento de tarjetas de apoyo.

Ante esto López Obrador insistió que, a su consideración, es un delito.

"Eso de la OEA me hace recordar una canción del finado Carlos Puebla, pero ahí se las dejo de tarea y nosotros no tenemos nada que ocultar, nosotros estamos luchando por la democracia, queremos la transformación del país y estamos en contra de la corrupción y puede venir cualquier organización, están las puertas abiertas, no impedimos a nadie que observe lo que está sucediendo en el país, no hay censura para nadie".

Respecto a la consideración del consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, que la entrega de tarjetas no es un delito porque no tienen dinero y se considera como propaganda, López Obrador insistió que es algo que necesita resolver la Fiscalía General de la República (FGR).

"Estamos obligados a denunciarlo porque consideramos que es un delito, pero esto lo va a resolver la autoridad correspondiente, la Fiscalía, si este consejero dice que no es un delito, pues está bien, es su opinión pero le corresponde a la Fiscalía resolver sobre la denuncia, él siempre se adelanta, porque ellos están ahí para impedir la democracia, de tiempo atrás".

Insistió que en México no existía la democracia, porque el poder lo tenían los potentados y los políticos corruptos, además de los traficantes de influencia, intelectuales orgánicos y la prensa vendida o alquilada, ahora pidió no adelantarse y esperar a que la Fiscalía decida si hay delito o no.

"La Fiscalía tiene que resolver de acuerdo a la ley si es o no un delito, yo considero que sí, no sólo es una violación legal, es una inmoralidad porque el voto tienen que ser libre, la elección tiene que ser limpia, en los pueblos de Oaxaca, de usos y costumbres, no hay campaña, no andan queriendo convencer a los ciudadanos, es la asamblea la que decide quién va a dar el servicio, ojalá esto mejore y que se ventile y que se castigue, sea quien sea".

E insistió que todos tienen el derecho de acudir al organismo que consideren para inconformarse ya sea la OEA o la propia Organización de Naciones Unidas, sin embargo dijo, es importante detener la compra de voto y el tráfico con la pobreza de la gente en todos los comicios.