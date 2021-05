Que haya castigo por entrega de tarjetas en campaña: AMLO

Como antidemocratico calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que durante las campañas electorales se prometa la entrega de tarjetas de apoyo o se compren votos de manera directa e indirecta.

Durante la mañanera, aseguró que este tipo de prácticas deben ser castigadas, sea el partido que sea.

"Es un mal el que se entreguen tarjetas o despensas, esta muy mal eso, eso es antidemocrático, el voto tiene que ser libre, secreto, no debe haber nada a cambio, no es una mercancía, entonces si hicimos una denuncia y salen otros casos, que bueno, y hay que denunciar todos los casos, sean del partido que sean, porque es ilegal la compra del voto, de manera directa o simulada".

Y es que dijo, esta mal desde que se ofrezcan aunque aún no las entreguen.

Tras reconocer que metió las manos en los comicios al denunciar al candidato al gobierno de Nuevo León del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adrián de la Garza, celebró que se mantengan las investigaciones y, negó que con ello este violando el principio de imparcialidad como aseguró anoche el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, en entrevista con Así el Weso.

"Y si no le gusta al director del INE es su problema, porque él no es demócrata, ya lo ha demostrado lo suficiente, un demócrata no puede permitir que se compren los votos, no se puede hacer de la vista gorda ante un fraude, un demócrata tiene que denunciar cualquier acto que impida la libre manifestación, el ejercicio del derecho a votar que es sagrado".

Sin recordar que como candidato recomendaba a la gente "tomen todo lo que les den", aseguró que como abanderado a la presidencia, nunca buscó la compra del voto y dio un sí, a reformar el método de hacer campañas.

"No, no, no somos iguales, no te vayas tan rápido, cada quien tiene su programa y eso se puede plantear pero yo nunca he entregado despensa, ni he entregado tarjetas, ni he comprado votos porque nosotros tenemos principios, tenemos ideales y no estamos acostumbrados a triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, nosotros hemos luchado en contra de eso, por años".

E indicó que habrá llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar a cada uno de los casos de candidatos como Clara Luz Flores, abanderada de Morena al gobierno de Nuevo León; Carlos Lomelí, candidato del mismo partido a la alcaldía de Guadalajara o del Partido Verde al gobierno de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, que han prometido este tipo de dádivas.

"Si, yo celebre ayer que la Fiscalía ya esté haciendo esto y ojalá continúa y que no se permita el fraude electoral, de que sirve que se reforme la Constitución, que sea delito grave el fraude electoral y que sigan haciéndolo como siempre, sigan repartiendo tarjetas, sigan repartiendo despensas, sigan utilizando dinero de procedencia ilícita, para comprar votos, para comprar lealtades".

López Obrador insistió que debe haber castigo a la compra de votos y arremetió contra diversos medios de comunicación y organizaciones que dijo, están enojados con su administración por no brindarles dinero, o que como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, reciben dinero del extranjero para criticarlo.