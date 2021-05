Manifiesta AMLO apoyo a FGR por investigación de candidatos en Nuevo León

Para qué está la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales si no es para investigar las irregularidades en los comicios, fue el cuestionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, al manifestar su apoyo a la Fiscalía General de la República que inició una carpeta de investigación en contra de los candidatos al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza de la coalición PRI-PRD y Samuel García de Movimiento Ciudadano.

Durante la mañanera el Primer Mandatario, recordó que, en el país, el fraude electoral ya es considerado un delito grave.

“Yo apoyo esa decisión de la Fiscalía, aquí lo denuncie porque es un delito electoral, un candidato repartiendo tarjetas, valiéndose de la necesidad del pueblo, una compra del voto encubierta y descarada, que investigue la Fiscalía y que se aplique la ley, es delito grave el fraude electoral si no para qué se creó la Fiscalía Electoral”.

López Obrador respondió a los señalamientos que como Presidente, está metiendo las manos en la elección al señalar que Adrián de la Garza, ofrecía “tarjetas rosa” a cambio del voto.

“Pero cómo no voy a tener que ver… claro que sí, claro que sí, pues si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplice del fraude, es más fueron dos días, tres días, lo vi en las redes sociales y pensé que podía ser una noticia falsa y luego ya se comprobó de que es real y hasta me enviaron una tarjeta”.

Aseguró que los funcionarios públicos también tienen el deber de denunciar las irregularidades en el proceso electoral como cualquier ciudadano por lo que dijo no temer a un castigo por parte de las autoridades electorales.

“No, pues que ellos lo decidan, yo creo que no, yo creo que es mi obligación denunciar el fraude y de todos, eh, los ciudadanos, todos, todos, todos, es un mal que aqueja a la nación, el del fraude electoral”.

Al recordar que por el caso del abanderado priísta la Fiscalía solicitó información a la Unidad de Inteligencia Financiera, el Jefe del Ejecutivo Federal mencionó que ya dio instrucciones a la Unidad de entregar la información que le sea solicitada.