El 21 de mayo concluye vacunación a todo el personal educativo: SEP

Miembros del gabinete del Gobierno Federal sostuvieron este jueves una reunión de trabajo con integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores la CONAGO, en seguimiento a las acciones emprendidas frente a la pandemia por coronavirus SARS-Cov-2.



El diálogo en esta sesión giró en torno al regreso a clases presenciales y el programa de vacunación a nivel nacional, y en esta ocasión para impulsar la coordinación en torno al proyecto a cargo de la subsidiaria Comisión Federal de Electricidad (CFE) Telecomunicaciones e Internet para Todos, que consiste en proveer servicios de internet gratuito en sitios públicos a nivel nacional, incluidos planteles educativos.



En un comunicado conjunto se detalló que el encuentro estuvo encabezado por la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, junto a las secretarias de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez; y del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, quienes guardaron un minuto de silencio en memoria de las personas que perdieron la vida por lo sucedido en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la Ciudad de México, así como muestra de solidaridad y fraternidad con las familias de las víctimas.



En cuanto al regreso a clases presenciales, durante la reunión se habló sobre los pormenores que se tomarán en cuenta para ello. “Al inicio de la pandemia, el confinamiento y el cierre de las escuelas fue de las decisiones más difíciles pero necesarias, hoy el regreso a clases sin duda es un esfuerzo que amerita el trabajo conjunto de todas las autoridades, de todos los niveles de gobierno con los maestros y con los alumnos”, expresó la Secretaría de Gobernación.



“Nos encontramos ante un panorama esperanzador, yo diría muy esperanzador, gracias a que todas y todos hemos puesto de nuestra parte para combatir la pandemia. A pesar de esto, quiero reiterar que no hemos dejado y no debemos relajar las medidas sanitarias por ningún motivo; no debemos confiarnos a pesar del buen paso de la vacunación hasta este momento”, subrayó.



Y aunque la jefe de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum mencionó que la vacunación a maestros se tiene contemplada en la capital del país a parir del 19 de mayo, de manera presencial en la sede de Bucareli, la titular de la SEP informó que el 21 de mayo termina la campaña de vacunación programada al personal educativo docente, administrativo y de apoyo en todo el país, por lo que se estará en condiciones de preparar el regreso a las actividades escolares presenciales.



Detalló que, al cumplirse 15 días de la aplicación del biológico al personal del sector, se reactivarán los Comités Participativos de Salud Escolar; posteriormente, se abrirán los planteles ubicados en entidades con semáforo verde, para iniciar el regreso paulatino a la actividad escolar, con la etapa de reconocimiento y reforzamiento, para cerrar el ciclo escolar el próximo 9 de julio.



Gómez Álvarez enumeró cinco características esenciales del regreso a clases, para garantizar la seguridad y salud de las niñas y niños: deberá ser voluntario, y tendrá que contar con el apoyo de la comunidad escolar; dependerá del contexto regional y del semáforo epidémico de cada entidad; participarán gobiernos estatales y municipales, así como madres, padres de familia y tutores; se aplicarán protocolos y filtros de corresponsabilidad en casa, a la entrada del plantel y en el salón de clases, y se vigilará el cumplimiento de las nueve intervenciones de salud.



Puntualizó, además, que el inicio de clases presenciales se realizará primero en escuelas multigrado, rurales, de baja matrícula y/o prioritariamente en apoyo de alumnos sin conectividad.



En el resto de los planteles, el regreso se dará con una asistencia alternada de lunes a jueves, y los días viernes para quienes requieran apoyo en sus aprendizajes, todo ello con el apoyo pedagógico respectivo.

El regreso a clases –agregó– se realizará con “la entrega y profesionalismo de las maestras y los maestros, y el entusiasmo de estudiantes; el apoyo de las madres y padres de familia; con la colaboración de las autoridades educativas de los estados y el consentimiento de la autoridad sanitaria”.

Por su parte, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, afirmó que ya se han vacunado un millón 195 mil 421 trabajadoras y trabajadores del sector educativo durante las tres etapas que ya se realizaron.



Anunció que la cuarta etapa iniciará a partir del 11 y hasta el 14 de mayo, en los estados de Guerrero, Hidalgo, México, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.



Por su arte el director general de la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, Raymundo Artís Espriú, aseguró que el proyecto para proveer servicios de internet gratuito en sitios públicos a nivel nacional es prioritario para el Gobierno de México.

Resaltó que se requiere del trabajo de la SEP, de la jefa de Gobierno, la gobernadora y los gobernadores para llevar a cabo un primer desarrollo sobre las escuelas que se pueden conectar, y que en este momento son alrededor de 40 mil, una vez que se confirme que cumplen las condiciones que se requieren.



Al respecto, enfatizó que existen estados en los que se tiene una prioridad más alta en poder servir porque son los que están más alejados de los sistemas de telecomunicaciones hoy en día. “Para finales del año vamos a tener casi 30 mil más. Tenemos un compromiso muy serio desde el punto de vista de la necesidad de conectar a la población porque es la única cosa que aleja a la marginación”, manifestó.



En su oportunidad y al presentar el panorama general de la vacunación de personal docente en el país, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que hasta este 5 de mayo un millón 135 mil 367 personas de este sector han recibido el biológico, y en nueve de las 17 entidades ha concluido la inmunización de personal docente.