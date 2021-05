Lo que debes de saber de la pelea de Cánelo vs Sounders

Saúl Alvarez se subirá al ring por segunda vez en el 2021 y por séptima ocasión en su carrera se enfrentará a un púgil inglés, en el AT&T Stadium en Arlington Texas será el campeón de la organización mundial de boxeo Billy Joe Saunders.

Pero no podía faltar la polémica como en todo lo que rodea al Canelo. Primero Tom Saunders, papá de BJ, amenazó con no pelear si el ring no se hacía más grande, pues un cuadrilátero más reducido en tamaño “beneficiaría” al mexicano.

Después en el primer cara a cara realizado el miércoles, Saunders provocó al tapatío diciéndole que si amaba la carne jugosa mexicana, esto por el positivo por clembuterol que arrojó Alvarez hace tres años el cual aseguraron fue por consumir carne contaminada.

La pelea que será en el estadio de los Cowboys y podrá contar con alrededor de 65,000 aficionados con ello romperá récord de asistencia para una pelea de box en estadio cerrado. La bolsa para el oriundo de Guadalajara podría rebasar los 30 millones de dólares, las apuestas también favorecen al canelo pues el momio por su victoria es de -600 mientras que el momio por la victoria de Saunders es de +450

Además de pelear por la unificación de los cinturones del CMB, la AMB y el OMB, Saúl Alvarez aseguró que dedicará la pelea a las víctimas del derrumbe de la línea 12 del metro en la ciudad de México que causó al menos 25 muertes y decenas de personas heridas.