Pide AMLO no “sacar raja” de la tragedia en Línea 12 del Metro

Al insistir que habrá justicia por el desplome de una trabe en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentó que haya quienes están buscando sacar raja política del incidente ocurrido la noche del pasado lunes.

Cuestionado sobre el amago del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro del Metro de la Ciudad de México, para que cerca de 8 mil trabajadores realicen un paro total de labores en las 12 líneas, por las malas condiciones y falta de mantenimiento, el Primer Mandatario aseguró que es un comportamiento que no aporta nada y que más bien dijo, tiene que ver con intereses electorales.

“Que recapaciten porque no se ayuda en nada con esas actitudes, eso tiene más que ver con lo electoral, con la politiquería, como estamos en tiempos de campaña, ayer fueron del partido conservador al sitio, hasta la misma gente los rechazó, son actitudes muy irresponsables, no es para sacar raja, aprovecharse de la tragedia”.

Y es que diversos panistas, solicitaban a los afectados, presentar denuncias por presuntas deficiencias del gobierno capitalino. López Obrador insistió que, en el caso de los trabajadores del Metro, si lo consideran necesario, podrían presentar las denuncias correspondientes por la situación que se tenga en el transporte público.

“Que no es ese el camino, que presenten denuncias ante las autoridades correspondientes porque además no les ayuda porque la gente está muy consciente de todo y no se deja manipular, claro que si los dirigentes del sindicato dan una declaración sobre el tema, van a haber cientos de periodistas y va a ser noticia nacional e internacional pero ese oportunismo, es inmoral”.

Al mencionar que desconoce el tiempo que tardará en realizarse los peritajes e investigación, enfatizó, que de ser necesario, el gobierno federal estaría dispuesto a brindar un presupuesto extraordinario, sin embargo dijo, para mantenimiento, la capital tiene los recursos suficientes.

“Si hace falta sí, pero también fíjense la mala fe de la Coparmex, que el presidente o un representante de la Coparmex, atribuye el accidente este a la austeridad republicana, para que vean el grado de irresponsabilidad de esta gente, el mantenimiento del Metro pues tiene presupuesto suficiente, lo autoriza la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, qué tiene que ver eso con la austeridad, pero son muy perversos”.

El Jefe del Ejecutivo Federal, reiteró su apoyo a las autoridades de la capital, en especial a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y confió en que se llegarán a conocer cuales fueron as causas que originaron la desgracia y quiénes son los responsables.