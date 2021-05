Reactivarán turismo en CDMX mediante una “donación” de más de 3.8 mdd

Elevar el potencial de emprendedores y empresarios para reactivar la actividad turística en la Ciudad de México, a través de una donación por 3.8 millones de dólares es parte del convenio de colaboración que suscribieron este lunes la Coparmex-CDMX y Royal Moratinos, explicó en conferencia de prensa el Presidente de la Comisión de Turismo de COPARMEX CDMX, Armando Culebro.

“Todo se basa en estudios de mercado consultorías, capacitaciones que son más de 480 jornadas y es un inversión de la donación de más de 3.8 millones de dólares el cual se está haciendo, el objetivo, reactivar a nuestro sector y evidentemente aumentar las ventas para cuando termine todo este proceso en el cual estamos inmersos podamos estar lo más fuerte en esta Ciudad”, dijo el integrante del Centro Empresarial Ciudad de México.

En esta misma conferencia de prensa el CEO de Royal Moratti, Alberto de la Fuente explicó en que consiste dicha donación.

“El plan total de esta donación tiene tres puntos; uno asesorar personalmente a más de 300 empresas; capacitar idealmente a más de 5 mil y todo esto en base a crear estrategias es el tercer punto que el central, crear estrategias para vender más, ese vender más que nos ayuda a recuperar las perdidas pasadas y poder proyectar ventas futuras que nos permitan no tan sólo volver a la normalidad y a la tendencia que traían en ventas sino superarla porque la pérdida es muy grande”, dijo el CEO de Royal Moratti.

En su oportunidad el presidente de la Coparmex-CDMX Armando Zúñiga Salinas, expuso que debido a la pandemia más de 77 mil empresas además de la peor caída del ingreso laboral en un año, con 12.5% en la CDMX, sólo detrás de Quintana Roo con 18.9% y Tabasco con 12.8%.

Lo anterior dijo ha provocado pérdidas de empleos que se cuentan por más de 230 mil en más de un año desde que inició la pandemia, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su mayoría, empleos perdidos por falta de apoyos puntuales a la economía formal.

En cuanto al sector turístico, el 2020 se convirtió en el peor año para la industria, tanto en porcentaje de ocupación hotelera, llegada de visitantes y derrama económica.

La Secretaría de Turismo capitalina reportó que, de enero a diciembre del 2020, el promedio en ocupación fue de 24.4%; nunca antes la urbe había tenido estos niveles tan bajos.

Al comparar por año y por monto de turistas, dijo que el impacto que generó la pandemia: para el 2014 llegaron 13 millones de visitantes, en el 2015 13.1 millones, para el 2016 fueron 13.6 millones de visitantes, en el 2017 estuvieron 13.7 millones de viajeros, en el 2018 fueron 13.9 millones y para el 2019, 13.9 millones.

Sobre la derrama económica, en 2020 fue de 36 mil 606 millones de pesos, estando muy por debajo de lo registrado en años anteriores.

Precisamente, la urbe perdió más de 76,000 millones de pesos si se compara con lo alcanzado en el 2019, en ese año hubo 113 mil 113 millones de derrama, que, por cierto, fue el mejor año para el sector en este indicador.

Ante estas cifras CEO de Royal Moratti, Alberto de la Fuente propuso ser más creativos para la reactivación económica.

“A ver, los datos que da el presidente (de Coparmex-Cdmx) sin bastante duros y tenemos que estar enfrentando esa dureza que estamos viviendo y hay algo muy importante que tenemos que entender y lo hablamos hoy en día justamente, yo les decía entendamos algo no tenemos que seguir culpando al COVID por las ventas que no hay por qué, tenemos que hacer la siguiente pregunta no existen clientes o no ingresan a mi local, a mi hotel, a mi agencia o lo que sea, existen clientes y tenemos que ser capaces de saber encontrarlos creo que ese sería el gran aporte que desde Moratti con todas sus alianzas vamos a estar tratando de donar”, aseguró el CEO de Royal Moratti.

El objetivo del convenio es reactivar a las empresas turísticas en la CDMX, como hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de transportes de pasajeros y de realización de eventos con asesorías profesionales, personalizadas, presenciales y online que les permitan desarrollarse de mejor manera.

Estas asesorías, que se traducirán en más de 25 webinars, 25 conferencias, 50 seminarios, más de 300 asesorías especializadas e impartidas por más de 100 especialistas de 7 instituciones reconocidas en materia de turismo serán de acceso gratuito para integrantes de la Coparmex-CDMX y 5 mil más asesorías en línea para el resto del sector, gracias a este importante convenio.