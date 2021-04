El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó una selección de cifras relacionadas con algunos aspectos relevantes de la población con menores de 15 años en el país



En el marco de la conmemoración del Día del Niño, dio a conocer que el número de niñas y niños de 12 a 14 años que trabajan en nuestro país ascendió a 801 mil 327 infantes en 2020, cifra tres veces superior a los 247 mil 954 reportados en 2010, de acuerdo con los resultados de los Censos de Población y Vivienda, realizados por este organismo autónomo.



En ese sentido el INEGI señaló que el trabajo infantil también persiste y es más prevalente entre los varones que entre las niñas, independientemente del su origen étnico o la condición de discapacidad, actualmente 122 de cada mil infantes trabajan.



Sin embargo, la mayor prevalencia está entre las y los hablantes de lengua indígena, seguidos de la niñez afrodescendiente, y en menor grado entre los no hablantes de lengua indígena y los menores de 15 años con alguna discapacidad.



De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en el país residen 31.8 millones de niñas y niños de 0 a 14 años, que en términos porcentuales representan 25.3% de la población total. De este conjunto, 1.4 millones de niñas y niños de 3 a 14 años hablan alguna lengua indígena, es decir 5.4% de la población de esas edades. Además,1.7% de los menores de 15 años son afromexicanos o afrodescendientes.



Además 6.5% de la niñez en México tiene alguna discapacidad, condición mental o limitación para caminar, subir o bajar, ver aun usando lentes, hablar o comunicarse, oír aun usando aparato auditivo, vestirse, bañarse o comer, recordar o concentrarse.



Las condiciones materiales de las niñas y niños en hogares donde se habla alguna lengua indígena son en general distintas de las que tienen sus pares de hogares no indígenas, ya que en el primer grupo, sólo en seis de diez casos la vivienda cuenta con servicio de energía eléctrica, agua entubada, drenaje y piso firme, mientras que, en el segundo, esto ocurre en nueve de cada diez, y ni hablar de conexión a internet.



El origen étnico y la condición de discapacidad o limitación son dos categorías útiles para evaluar el grado de igualdad o desigualdad experimentado por diferentes subpoblaciones infantiles en México.



Para ejemplificar entre la población infantil de 6 a 11 años, 4.0% de quienes hablan lengua indígena y 4.3% de quienes tienen alguna limitación, discapacidad o condición mental no tienen escolaridad, en contraste con 1.1% y 1.2% de los no hablantes de lengua indígena y afrodescendientes, respectivamente.



Y conforme aumenta la edad la brecha en el nivel de escolaridad para la población infantil que habla lengua indígena se amplía: 44.8% de la población de 12 a 14 años cuenta con algún grado aprobado a nivel secundaria, en tanto que entre los afrodescendientes y no hablantes de lengua indígena la cifra es del 56.0 y 56.9%, respectivamente. En el caso de la subpoblación con alguna limitación, discapacidad o condición mental, el dato es 52.2%.