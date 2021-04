El nuevo negocio millonario del "Canelo" Álvarez

El pugilista mexicano, Saúl Álvarez sigue demostrando que sus metas van más allá del cuadrilátero. En entrevista con Graham Bensinger, el ´Canelo´ mostró su pasión por los negocios, incluso asegurando que abrirá cerca de 100 gasolineras en México.

“Tengo ahorita para retirarme gracias a dios de todo lo que he invertido. Cada tres meses tengo entre 4 y 5 millones de dólares que recibo. Estoy por abrir entre 90 y 100 gasolineras aquí en México que se van a llamar Canelo Energy; cuando tú vayas a echar gasolina, veas que todo sea de Canelo. Ese es mi reto más grande”.

Por otra parte, él oriundo de Guadalajara, Jalisco, habló sobre su futuro, dejando en claro que este, está alejado del boxeo.

“A mí no me gusta ver el boxeo. Disfruto lo que hago. Pero no soy una persona que diga, voy a ser promotor, o seguir comentando el boxeo, no. No me nace hacerlo. Y ahora que conozco el golf, a lo mejor golfista”.

El Canelo Álvarez asegura que recibe 4-5 millones de dólares cada tres meses por sus propiedades inmobilarias.



Quiere abrir entre 90-100 gasolineras en México.

pic.twitter.com/8wPx04kGyV — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) April 28, 2021

Este 8 de Mayo el ´Canelo´ Álvarez se medirá al británico Billy Joe Saunders por los títulos de peso Supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y Organización Mundial, en el estadio de los Vaqueros de Dallas.