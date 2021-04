Esta noche Cámara de Diputados define desafuero de García Cabeza de Vaca

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados definirá este miércoles por la noche si procede o no el desafuero del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado por la FGR de los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal equiparada.

Durante la reunión de esta mañana, no se llegó a ningún acuerdo sobre el dictamen, por lo que se citó para las 6 y media de la tarde para volver a analizar el desafuero del panista y también el desafuero del senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar acusado por la Fiscalía de Chihuahua de haber recibido fondos de la nómina secreta del ex gobernador priista César Duarte Jáquez.

El presidente de la Sección Instructora, el morenista Pablo Gómez, adelantó que este mismo miércoles se desahogarán ambos temas para discutirlos y aprobarlos, en el sentido que sea, en el pleno de la Cámara de Diputados este jueves o a más tardar el viernes.

Dijo que los inculpados podrían estar presentes o no durante el juicio, por ejemplo, el gobernador García Cabeza de Vaca podría asistir a escuchar el veredicto del Jurado de Procedencia en que se convierte el pleno de la Cámara de Diputados.

"Si la Sección Instructora acordara un dictamen desfavorable para él, se convocaría a Jurado de Procedencia y en ese jurado participan, la Fiscalía y el inculpado o su representante, tiene derecho. Todos tienen derecho a estar, pero no es obligatorio si quiere estar bien, si no, no".

Por lo pronto, la bancada del PAN informó que el gobernador de Tamaulipas si asistirá junto con sus abogados a la sesión donde será desaforado o no.

El líder parlamentario panista Juan Carlos Romero Hicks, exigió se respete el debido proceso y la presunción de inocencia de García Cabeza de Vaca

"Y que en todo momento se guarde el debido proceso y por lo tanto la presunción de inocencia. El primer paso es la Cámara de Diputados cuando se constituya en gran jurado y la segunda etapa, en su caso, sería el Congreso Local, esa es una decisión que ya el legislador resolvió en el diseño republicano de tiempo atrás".