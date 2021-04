Con Estados Unidos se quiere cooperación pero con respeto, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al decirse sorprendido por las declaraciones del ex embajador estadounidense en México, Christopher Landau, que este martes, señaló que el primer mandatario mexicano adoptó frente a los carteles del narcotráfico, una actitud de dejar hacer y dejar pasar, lo que representa un gran problema para México y para el gobierno estadounidense.

Desde Palacio Nacional, indicó que ambas naciones tienen concepciones distintas de cómo manejar a los grupos delictivos, pues mencionó que mientras en el país vecino buscan medidas coercitivas, el gobierno mexicano busca terminar con aquello que pueda causar violencia y delincuencia.

“Son concepciones distintas, entonces por eso entiendo que él plantee esas cosas, lo otro que también es importante, nosotros no queremos que haya masacres como antes, no es mátalos en caliente, no queremos como era antes, que agentes extranjeros profanen cuerpos de supuestos capos… A lo mejor en Estados Unidos piensan de otra manera, el ex embajador Landau, que hay que arrasar, que hay que aplicar exterminio, masacrar, nosotros no, tenemos otra concepción distinta”.

El jefe del Ejecutivo Federal reiteró su defensa a la estrategia de su administración frente al crimen, pues indicó que el principal objetivo es que no haya pobreza y que sectores como los jóvenes, tengan garantizado su derecho a estudiar y trabajar alejándolos así de los grupos delincuenciales.

Asimismo, López Obrador mencionó que el combate a la corrupción será de gran ayuda par que exista una línea divisoria entre el gobierno y el crimen.