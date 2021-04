No puedo hablar de elecciones porque "me podrían arrestar": AMLO

El presidente López Obrador, declinó hablar si impulsará una reforma electoral luego de los comicios de junio, porque la ley le impide abordar este tema, pero dijo esperar que el INE esté a la altura de las exigencias que implica una elección como la que se avecina, que defienda la voluntad popular y evite posibles fraudes electorales como los que han ocurrido a lo largo de la historia en nuestro país.

En la conferencia de prensa mañanera, López Obrador, dijo que no puede hablar mucho del tema electoral, porque podrían multarlo y hasta arrestarlo como quisiera el consejero Ciro Murayama. No puedo dejar la investidura en el perchero, me podrían cepillar como se dice en términos beisbolìsticos, dijo sonriente, pero se refirió a la democracia largo y tendido, en ese asunto no me pueden multar, aseguró.

Reiteró que es una vergüenza que a lo largo de la historia se registre una falta de democracia en México, estamos muy atrasados en este tema, pero todo dependerá de lo que hagan los ciudadanos para mejorar nuestro sistema democrático y en ese asunto no podemos quedarnos callados.

“Me pueden multar y hasta arrestar, pero si vamos a tener que seguir hablando de democracia, sobre eso no podemos callarnos, tiene que haber democracia en el país, se tienen que acabar los fraudes electorales, es una vergüenza lo que hemos vivido en materia de democracia. Por siglos no habido democracia en México, es de los países del mundo con más atraso en materia de democracia, es el país con más fraudes electorales en la historia, se puede probar”.

Dijo esperar que el Instituto Nacional Electoral realmente esté a la altura de la democracia que se requiere , y no permita la viejas prácticas que se han utilizado siempre como el acarreo de votantes, la compra y coacción del voto, la alteración de las actas o los fraudes cibernéticos como ocurrió en los comicios del 2006 cuando le robaron la Presidencia.

“En el caso del INE debemos buscar que esté a la altura de las circunstancias, que respete la voluntad del pueblo. Que haya elecciones limpias y libres, depende de la gente, pues si los directivos o los consejeros del INE son los jueces y ya, y nosotros como ciudadanos no hagamos nada, noooo, no, la democracia se garantiza con la participación de los ciudadanos y no solo es ir a votar, sino votar y defender el voto” .

El presidente López Obrador reiteró que el pueblo de México quiere autoridades electorales realmente imparciales, que no actúen en favor del “partido conservador”, sino en favor de la voluntad popular.