El Agente Topo, con 87 años, viaja por primera vez en su vida a los Oscar

Sergio Chamy, el protagonista del documental chileno “El Agente Topo”, publicó en redes sociales una fotografía donde aparece dentro de un avión con cubrebocas y careta rumbo a la ceremonia de los Premios Oscar en Los Ángeles, California.

Sergio Chamy va rumbo a Los Ángeles para asistir a los Oscar. / Redes sociales

Sergio Chamy, de 87 años, rumbo a los Oscar:

Esta “misión”, como Sergio la menciona, pasó a convertirse en el primer viaje en avión y fuera de Chile en su vida, donde él y parte del equipo buscará la victoria tras estar nominados para Mejor Documental.

"Les cuento que me propusieron una nueva misión y no saben todas las vueltas que le di. No me decidía, pero pensé en la forma en que la gente habla de las personas mayores", escribió en su cuenta de Instagram.

Sergio Chamy, hijo de inmigrante sirio, se está convirtiendo en una estrella de cine a sus 87 años de edad. Tras haber dedicado gran parte de su vida al comercio, fue hasta el 2020 donde encontró la oportunidad de tener un nuevo trabajo, el cual lo llevaría hasta la pantalla grande y a los premios más prestigiosos del cine.

"Hoy a mis 87 años parto en mi primer viaje y voy a Los Ángeles, a representar al Agente Topo en los premios Oscar. Quiero representar a los que saben que en esta etapa podemos empezar de nuevo y que nunca es tarde para nada. Y a los que no lo creen, para motivarlos!", señaló en su cuenta de Instagram.

Su nuevo trabajo lo llevaría hasta la pantalla grande y a los premios más prestigiosos del cine. / IMDB

"El Agente Topo" y sus retos de grabación:

El documental chileno narra la historia de Sergio al infiltrarse en un asilo de ancianos con el objetivo de saber cuál es el trato que se le da a uno de los residentes. Con el paso del tiempo, Sergio empezará a conocer más a fondo a sus compañeros y saber cuáles son sus necesidades fundamentales.

Maite Alberdi, quien es la directora, afirmó que en este documental no hay actores ni un guion preestablecido. Ella junto al equipo de producción pasaron más de 400 horas durante los 4 meses que duró el rodaje, sin que los directivos de la residencia supieran la razón de ser del documental.

El documental nominado está disponible en Netflix.