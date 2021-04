Inaceptable que Diputados aprobarán “atrocidad legislativa": Marko Cortés

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés señaló que es inaceptable que la Cámara de Diputados aprobara una “atrocidad legislativa” para ampliar el mandato del presidente del Poder Judicial, por los que exigió al ministro Arturo Zaldívar rechazarla con contundencia.

“Es muy lamentable haber escuchado hace un momento al Presidente de la Corte sometido, diciendo que no conocía esa reforma al transitorio. Pero démosela por buena que no la conociera, que la rechace, que diga que no lo aceptará con claridad, con contundencia, es realmente vergonzoso”, manifestó.

En rueda de prensa y en compañía de los candidatos a diputados afirmó que ante esa irracionalidad el PAN presentará una acción de Inconstitucionalidad.