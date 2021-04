El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular con votos 301 voto a favor, 147 en contra y 2 abstenciones en contra y abstenciones la reforma a la Ley de Hidrocarburos que permite a Pemex devolverle su carácter de ente preponderante en la venta de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Pues elimina la facultad de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), para regular de manera asimétrica esta expedición entre empresas privadas y la empresa del Estado

Es decir, que con esta nueva iniciativa que no se incluyó en la pasada reforma a la Ley Hidrocarburos que recién se aprobó en el Senado, se cancela la regulación que promueve la participación de particulares en la venta y comercialización de gas natural, gas LP y gasolinas.

En un intenso debate, los legisladores del PAN y del PRI se confrontaron con los de Morena y del PT, ambos bandos defendieron sus posturas a capa y espada.

Panistas y priistas se manifestaron por mantener la libre competencia sin que haya ningún ente preponderante, por no afectar a las empresas privadas, a las inversiones nacionales y extranjeras y en contra del carácter monopólico de Pemex.

Por ejemplo, la diputada del PRI, Soraya Pérez, aseguró que Pemex sigue siendo un actor mayoritario y eso limita la libre competencia, es más, con esto Pemex busca apropiarse de todo el mercado energético.

“Lo que buscan es dejar definido en la ley es que Pemex no es un actor preponderante y eso es una mentira, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), señaló con datos del 2021 que Pemex todavía controla el 81 por ciento de la gasolina y el 72 por ciento de diésel, conclusión: en México aún no se tiene una competencia intensa en el mercado mayorista de hidrocarburos y Pemex sigue siendo el actor preponderante, además una ley no puede decir que Pemex no es dominante , porque eso es lo que está detrás de la redacción”.

Y otros en favor de fortalecer a Pemex para garantizar la soberanía energética, por devolver el carácter estratégico a la industria de los petrolíferos y los productos petroquímicos y por permitir a Pemex participar en el mercado en igualdad de circunstancias regulatorias, con respecto a los demás agentes económicos, en beneficio a los consumidores.

Tal es el caso de la diputada de Morena, Beatriz Robles, dijo que ya estuvo bueno de favorecer al sector privado sobre la empresa de todos los mexicanos.

“Y por el bien del sector es necesario que se deje de limitar a Pemex de manera injusta y dejara que pueda competir en igualdad de circunstancias ante los privados que participan en el mercado de los hidrocarburos. Quien no apruebe esta reforma actúa en contra de México, en contra de nuestros recursos”.

En las reformas al artículo transitorio Décimo Tercero, de la Ley de Hidrocarburos, se establece también que, en un plazo de 30 días naturales, la Comisión Reguladora de Energía deberá dejar sin efectos los acuerdos, disposiciones administrativas de carácter general, resoluciones y lineamientos relacionados con la imposición de principios de regulación asimétrica a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.