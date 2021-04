Carteles usan drones contra fuerzas de seguridad: Sedena

Al afirmar que es un asunto preocupante, aunque por ahora poco efectivos, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer que los carteles en Jalisco, Guanajuato y Michoacán han utilizado drones para atacar a las fuerzas de seguridad y se trata de una situación preocupante.

En la mañanera desde Palacio Nacional, el funcionario detalló que por ahora sólo han herido a dos elementos que fueron afectados debido a que estos aparatos no pueden cargar la cantidad necesaria de explosivos.

“Hemos ubicado que hay algunos carteles que están usando esto, como Jalisco Nueva Generación. Ha habido algunos casos en Guanajuato, en Jalisco y este de Michoacán, son de preocupación pero no han sido lo efectivo que ellos quisieran tener, no han tenido efectividad porque no pueden cargar cantidades que sean dañinas para la persona o para una instalación. La información que tenemos es que salieron dos con heridas un brazo y una pierna al parecer”.

Este miércoles se presentó un reporte en materia de seguridad, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez, aseguró que en los tres primeros meses del año, disminuyeron diversos delitos.

"Nueve de once delitos del fuero federal se mantienen a la baja, esto incluye disminuciones de 39 por ciento en delitos financieros y fiscales, y de 18.7 por ciento en delitos patrimoniales.

Algo similar ocurre con los delitos del fuero común, en el primer trimestre del 2021 se presentaron 4.6 por ciento menos homicidios dolosos respecto al mismo periodo del año anterior.

Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua, son las seis entidades federativas que concentran el 50.7 por ciento de la incidencia de este delito”.

El feminicidio dijo, disminuyó 2.4 por ciento aunque reconoció que incrementaron la violencia familiar en un 9.5 por ciento y la trata de personas en 21.3 por ciento.