Se reforzará seguridad en frontera sur por llegada de migrantes: AMLO

Para dar más atención a la protección de los niños, se acordó reforzar la seguridad y lo que ya se viene haciendo en la frontera sur del país, fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la mañanera desde Palacio Nacional, indicó que será la próxima semana cuando se dé a conocer el plan que se crea con los gobernadores de la franja fronteriza, como Tabasco y Chiapas, así como autoridades municipales.

“Dar más atención a la protección de los niños porque eso es lo más preocupante, yo he sostenido aquí y en todos lados de que tenemos que darle seguridad al migrante, cuidarlo y que parte de la seguridad es ordenar el flujo migratorio para que no entren al territorio nacional sin ninguna protección, atraviesen todo el territorio, lleguen al norte donde desgraciadamente hay muchos riesgos”.

Durante el encuentro realizado la noche de este martes, López Obrador y los mandatarios estatales acordaron instalar 17 nuevos albergues en Chiapas y Tabasco para atender a 5 mil niños migrantes y a sus acompañantes, al respecto el Jefe del Ejecutivo aseguró que habrá los recursos necesarios para atender el problema migratorio.

“El presupuesto se va a definir la semana próxima pero no hay límite porque es un asunto humanitario, el gobierno nuestro todo lo que tienen que ver con el principal de los derechos humanos, que es la vida, siempre es una prioridad y no tiene techo financiero, no hay límite, es lo que se necesite, lo que se requiere, afortunadamente tenemos presupuesto porque no hay corrupción”

Recordó que actualmente por cada tres o cuatro adultos que migran hacia nuestro país, también viene un menor, es decir se han duplicado los números de niños que son abandonados, por lo que dijo que se implementarán proyectos que les brinden seguridad pero que también reduzca las causas de las salidas de los migrantes, de sus países de origen, incluso dijo, que este tema lo tocará en la Cumbre de Cambio Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno donde se hablará de la pandemia de COVID-19 y el medio ambiente.