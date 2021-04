Expertos juristas, representantes de organizaciones civiles, así como diputadas de oposición, advirtieron que la reforma que aprobó el Senado para ampliar el periodo de la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no solo es inconstitucional, sino representa un atentado a la democracia.

Ante esta grave situación, hicieron un llamado a los diputados de Morena y sus aliados a no avalar dicho “bodrio”, pues se trata de una intentona de avasallar a un Poder de la Unión por parte del Ejecutivo, acción que tiende hacia una dictadura.

De aprobarse en San Lázaro, amenazaron con interponer una acción de inconstitucionalidad ante la propia Corte, para detener esa reforma al Poder Judicial, incluso, buscarán el apoyo a diputados de Morena que han manifestado su desacuerdo con esta reforma como Pablo Gómez, Porfirio Muñoz Ledo y Lorena Villavicencio.

En conferencia de prensa virtual organizada por diputadas de varios partidos de oposición, la presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, Claudia de Buen, alertó que esta reforma tendría un grave impacto en la vida democracia del país por lo que bajo ninguna circunstancia debe ser aprobada en la Cámara de Diputados.

De hecho, propuso realizar un parlamento abierto en el que se escuche la opinión de todos los abogados y expertos en la materia.

“Estaríamos ante una situación muy compleja, muy complicada. Y nosotros lo que estamos solicitando es un parlamento abierto ante la trascendencia nacional y el impacto que ocasionaría en las instituciones el país, pero sobre todo en el acceso a la justicia ante un poder judicial que debe de ser autónomo e independiente, libre de injerencias injustificadas por parte de los otros poderes”.

Por su parte, el también abogado, Juan Francisco Torres Landa, de la organización UNE-México pidió a los diputados devolver este bodrio al Senado , porque ese artículo transitorio que amplía el periodo de Zaldívar al frente de la Corte es inaceptable, y demandó a los diputados de Morena no ser cómplices de esta aberración jurídica y evitar una crisis constitucional.

“Aquí no caben las medias tintas, en esta soberanía reside la oportunidad de evitar prestarse a esta celada cobarde, en sus manos está demostrar si son dignos de confianza de quienes los eligieron, o si lamentablemente se han convertido en un simple apéndice de otro poder sin capacidad de decisión propia. De no parar esta trampa, si no defienden la Constitución entonces, la Nación se los demandará y aquí estamos hoy, demandándoles que no cedan ante el capricho de las primeras dos bandas de esta perversa carambola. Estamos en un momento de extrema vulnerabilidad para las instituciones y si eso no las respetan en esta Cámara ustedes, se convertirán en los verdugos de la Nación”.

Por su parte, las diputadas del PAN,Laura Rojas y Pilar Ortega; Mariana Rodríguez Mier y Terán del PRI; Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano y Verónica Juárez Piña del PRD, confiaron en que la oposición alcanzará las 167 firmas que se necesitan para interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, y advirtieron que harán todo lo que esté en sus manos para evitar este atropello al Poder Judicial.

Las legisladoras de oposición expresaron que el artículo transitorio que amplía el plazo del mandato del titular del Poder Judicial de la Federación no solo es ilegal sino inmoral.