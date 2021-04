"Prefiero irme a Europa que ser multicampeón con Chivas": Uriel Antuna

El atacante de las Chivas, Uriel Antuna, hizo unas declaraciones que lo tienen en el ojo de la polémica.

El ex jugador del Galaxy declaró lo siguiente al ser cuestionado ¿Sí prefería ser campeón con Chivas o jugar en el futbol de Europa?

"Con los sueños que yo tengo y lo que es mi idea, prefiero irme a Europa, obviamente estaría chido ganarlo todo y quedar en la historia de Chivas porque es un club enorme y no te van a olvidar, pero al final de cuentas no se trata de ganarlo todo, sino de seguir creciendo y sumando". Declaró para el vloger SabaLive.

Además para todavía el enojo de los aficionados de las Chivas declaró que si le dieran elegir en retirarse o jugar para el América. Señaló que preferiría jugar con las Águilas.

"Con 23 años, te diría (que prefiero) fichar por el América", al tiempo que agregó que "no me puedo retirar porque no tengo la vida resuelta; está complicado pero a mis 23 años preferiría ir al América porque sigue la vida”.

Estas declaraciones han puesto al jugador en tendencia dentro de las redes sociales pero sobre todo bastantes señalamientos de los aficionados.